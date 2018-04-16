鬥牛場挨批被世界笑死 高市府讓步將提改善方案

2018年04月16日 14:36 中時 柯宗緯

改造前的籃球場十分老舊，地板為一般水泥地。（柯宗緯翻攝）

改造後的籃球場吸引不少人打球。（柯宗緯翻攝）

高市都發局在鼓山區捷興一街打造的「繽紛海濱鬥牛場」日前榮獲建築園治獎，卻被網友以放大鏡檢視，籃球場籃架及燈柱放在球場禁區、球場比例不對，直呼「傳到世界會被笑死」、「看到圖片就笑了」，還酸是「幸福籃球場」，網路批評聲排山倒海而來，痛批這樣會得獎，為何可以驗收過關。對此，都發局強調，原先用意為搭配全球交通盛典社區改造，在既有場域進行升級，未料卻用心遭扭曲，對於民眾建議虛心接受，將儘速提出改善方案修正。

這處鬥牛場場地連日來引發網友熱議，只能說雙方立場出發點不同。網友是以標準籃球場應有的格局來看待，不滿高市府罔顧籃球專業，還浪費民脂民膏。高市府則抱屈直認用心遭扭曲，如果以此來檢視每座公園的溜冰場，也是同樣不符合標準，希望民眾能理性看待。

建築園治獎執行長李正聰受訪時說，評選的重點從來不在籃球場本身，而是以整體社區改造為重點，不會撤銷此次得獎資格。他強調，評審相當用心評選，當時也邀集建築專家、學者評分，再加上建築園治獎是個24年老字號品牌，公信力可受社會公評，建築園治獎所屬高雄市建築經營協會為無給職，與參選者間無對價關係。

(中時)