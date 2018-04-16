賴清德台獨論 新黨今二度赴高檢署告發內亂罪

行政院長賴清德。(中時資料照)

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行政院長賴清德去年在立法院備詢時自稱是「主張台獨的政治工作者」，引發議論，新黨黨主席郁慕明赴台灣高檢署告發賴清德涉刑法內亂罪，高檢署以罪證不足，將全案簽結。新黨青年軍以賴再拋台獨論調，恐使台灣面臨戰爭的風險，因此今天(16日)下午3點半將再次赴高檢署，二度告發賴清德涉內亂罪。

去年10月，郁慕明與律師陳麗玲等大批新黨支持者，前往台灣高檢署告發賴清德。郁幕明認為，賴去年立院備詢時自稱是「主張台獨的政治工作者」，已超越前總統李登輝拋出「特殊國與國關係」及陳水扁提出的「一邊一國」涉刑法內亂罪。

郁慕明認為，最高行政首長在著手進行從「暗獨」走向「明獨」，明獨的方式仍是黑箱台獨，將帶給人民危險並進入戰爭邊緣，所以不得不提告。提告是行動的開始，新黨會負起在野黨應盡責任。

律師陳麗玲說，依憲法第53條規定，行政院為最高行政機關，賴清德以最高行政首長的身分，自稱是「主張台獨的政治工作者」，眾多公務員會因賴清德的台獨言論，而可能實施相關台獨行為，包括課綱及去中國化等作法，已在逐步實現台獨；刑法明定破壞國體、變更國憲的行為，涉犯內亂罪，人民將因賴的台獨論，導致身家性命財產遭受危害，因此提告。

但高檢署認為，僅憑賴的主張，無法推論賴有何涉內亂罪的行動，以罪證不足，日前將全案簽結。

(中時)

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