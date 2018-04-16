竹市民進黨政壇大換血 新人輩出

民進黨立院總召柯建銘（右）15日晚間PO文表示將竹市區域立委傳承與市議員鄭宏輝接棒。（翻攝自柯建銘臉書）

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民進黨新竹市政壇傳承大換血，新人輩出！立法院民進黨團總召柯建銘15日晚間在臉書以【傳承、交棒／信心、期待】為題，po文表示將竹市區域立委交棒給市議員鄭宏輝。而東區遺缺已有市長室祕書曾文濤與柯建銘助理鄭美娟準備接棒，另，北區吳秋穀遺缺有賴稟豐爭取、西區鄭正宗交予陳建名。

日前新竹市民進黨議員黨內登記，有多位資深議員未登記，當時即傳言地方各級民代將大換血，讓黨內培養的新人傳承接棒，果然，柯總召前天晚間即在臉書PO文【傳承、交棒／信心、期待】，表示將由連任5屆市議員的鄭宏輝接下他的棒子參選下屆竹市區域立委。

柯建銘表示，民進黨新竹市下屆（第10屆）市議員選舉登記已於4月13日完成，資深議員沒登記的有鄭正宗（6屆）、鄭宏輝（5屆）、吳秋穀（4屆），優秀新人輩出，可謂薪火相傳、世代交替，其中最為關鍵的是連任5屆（20年）的鄭宏輝。

他並介紹鄭宏輝是台大政治系、政研所畢業，後返鄉服務地方為柯建銘特助，擔任過市黨部執行長、主委，1998年選上東區市議員，戰力十足，理念邏輯清晰，是不可多得的戰將。

鄭宏輝1996年在他服務處當助理、2000年是現任市長林智堅接棒，2004年則是此次登記參選東區市議員的鄭美娟，他很感謝擔任立委期間，服務處皆靠這些年輕助理撐起，解決任何地方疑難雜症，同時磨練出成熟的政治人物應有的態度及視野。

2008年因我轉任不分區，改由宏輝選區域立委，那年民進黨情勢最差，大環境使然而敗選，今捲土重來亦已磨劍十年，更加成熟，20年民代磨練、服務，有中央、地方、立院、議會經歷，想起當年我無任何公職經驗即當立委，實不可同日而語，尤其這20年來新竹大小選戰，宏輝無役不與。個人每遇政治上難決、難判時，最後諮詢對象就聽宏輝意見，結果事後卻發現他的判斷往往是對的，這是我所佩服之處。

柯建銘最後並表示，「該是交棒的時候了，非宏輝莫屬，千里馬必在曠野馳騁，有信心，更有期待。但看老柯之老臉，多多支持，合十感恩！老柯頓首！」

而據了解，鄭宏輝在東區的遺缺加上東區將增加1席次，已有鄭美娟、市長室祕書曾文濤準備接棒，北區則有前市長辦公室主任賴稟豐傳承，西區是市長室祕書陳建名，4人都是民進黨內積極培

(中時)

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