全中運自由車場地賽 中市勇奪17金

全中運自由車場地賽中市勇奪17金！（陳世宗翻攝）

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自由車是2019年東亞青年運動會的自選項目，今年全中運將自由車納入選辦種類，希望為明年國際運動賽會暖身！（陳世宗翻攝）

台中市選手征戰107年全國中等學校運動會再創佳績，13日起在新竹市立自由車場率先舉行的自由車場地賽15日落幕，台中市自由車代表隊在3日賽程總金牌數19金中抱回17金，分別由大甲高中拿下8金、日南國中6金、清水國中2金、清泉國中1金，表現亮眼。

教育局長彭富源說，台中市積極扎根基層選手培訓，自由車是2019年東亞青年運動會的自選項目，今年全中運將自由車納入選辦種類，希望為明年國際運動賽會暖身，這也是自由車競賽種類從100年全中運辦畢後，睽違7年再度獲選為全中運選辦種類。

此次自由車場地賽從13日至15日在新竹市立自由車場舉行，3日賽程總金牌數為19金，台中市自由車代表隊即拿下17金佳績，分別由大甲高中拿下8金、日南國中6金、清水國中2金、清泉國中1金。

教育局強調，自由車登山車賽將於21日在台中市中台路望高寮舉行，22至23日在台中市自由車場環山道路、大甲區北堤東路也將有公路賽陸續登場，詳細賽事資訊可至全中運官網( http://107sport.tc.edu.tw/Module/Home/Index.php )查詢。

(中時)

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