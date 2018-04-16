涉竊人力銀行2萬筆個資 檢調約談富邦人壽業務經理

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台灣宅經濟商務股份有限公司負責人許哲毓，涉嫌將名下2間公司當作人頭，借給富邦人壽陳姓業務經理向1111及104人力銀行登載徵人廣告，另將人才查詢系統的專屬帳號、密碼轉交陳男使用，讓陳男竊取逾2萬筆求職者資料；檢調日前約談許及妻子楊沁潔，訊後2人分獲8萬、2萬元交保，16日再約談上次出國未到的富邦人壽陳姓業務經理，釐清相關案情。

本案因有多名在1111人力銀行刊登求職履歷者，雖勾選了「封鎖保險、直銷廠商」，近期卻仍接獲陳男發出的「誠徵保險業務員」簡訊，1111人力銀行主動報請檢調清查，發現2萬多筆履歷的IP位置都指向台灣宅經濟。

檢調調查，陳男涉嫌自2013年起，以每月1萬多元價碼向台灣宅經濟租用辦公室，並自2016年12月起，每季以台灣宅經濟名義支付8000元會員費給1111人力銀行，因此人才查詢系統專屬帳號、密碼的實際使用人是陳男。

另許男還將妻子楊沁潔做為登記負責人的亞太企管顧問公司當人頭借給陳男，該公司亦每季付8000元及每年付3萬元費用，分別向1111及104人力銀行登徵人廣告。

新北地檢署上月底指揮調查局台北市調查處，搜索台灣宅經濟及許男住所等多處，並約談許男夫妻及楊姓女員工到案，許男夫婦訊後分別被依違反個人資料保護法、妨害電腦使用等罪，諭令8萬元、2萬元交保，楊姓員工獲請回；陳男則因出境未到案，檢調今再傳訊釐清案情。

(中時)

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