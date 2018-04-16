微風母親節滿千送百 門檻最低滿3000送300

2018年04月16日 14:48 中時 郭家崴

微風信義MARIA BLACK Bell 項鍊，8900元。（微風提供）

微風松高Zakka米奇鍋具三件組，原價6900元、特價4890元，限量10組。（微風提供）

微風廣場獨家POLA B.A養護獨家組，原價1萬913元、特價 9000元。（微風提供）

微風南京MAISON KAYSER PARIS水果塔5.5吋，480元。（微風提供）

微風母親節最大的焦點是一夜可創造13億元業績的「微風之夜」，為迎接微風之夜，從上周12日起至5月13日推出滿千送百優惠，門檻最低滿3000送300，以及專屬來店禮、滿額禮等好康。5月7日至13日母親節前一周至各館指定餐廳用餐，4人同行包含1名女性，刷微風聯名卡可享7折優惠。

微風各館近期增設的新櫃，在母親節檔期間更增加逛街、購物吸引力。微風信義引進Beyoncé、Rihanna、Lady Gaga等好萊塢明星喜愛的飾品MARIA BLACK，與法國手工打造的GAS BIJOUX珠寶飾品、日本Beyond Cool銀飾選貨店：與餐廳永心鳳茶、平城苑東京燒肉等。

微風廣場香氛、保養品有多款獨家或新品，像是微風獨家款CHANTECAILLE極致純金抗老組、POLA B.A養護獨家組；新品歐舒丹金燦香氛5月3日開賣、SIMUOLIVE ECOYA新品香氛等。5月5日前憑化妝品專櫃單筆滿6000元發票，可預約兌換手繪幸福餅乾，為送禮增添心意。

微風松高有獨家的保養組合、衣、鞋、包等好禮，檔期間全館指定櫃位單筆滿3000元，可兌換酬賓券300元；並推出許多DIY活動，包括親子手作、刺繡小花園、製作PIZZA等，凡到館消費且符合活動資格即可參加。

微風南京為母親打造專屬蛋糕，像是上城UPTOWN的「莓果時光」、MAISON KAYSER PARIS 放入特製紅橙果凍的水果塔，與GODIVA、AUNT STELLA等禮盒。

(中時)