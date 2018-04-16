為統測考生祈福 立志中學為學生祈求文昌筆及智慧糕

為統測考生祈福，立志中學為學生祈求文昌筆及智慧糕。（立志中學提供）

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每年考季前夕，為考生求文昌筆、智慧糕已成為立志中學傳統活動，除帶著鼓勵性質也有安定情緒的意義，同時也為每位考生獻上祝福，預祝金榜題名。

今年度的四技二專統一入學測驗將於5月5、6日登場，立志中學高職部今年共計有37個畢業班，參加統測升學考試。

為期高三同學們全力衝刺、平安順利，能考出上榜理想院校的好成績，除了日前學校主任及導師們集體到文武聖殿為每個孩子祈求文昌筆與智慧糕，並於校內辦理「2018立志飛揚躍金榜祈福會」，獻上祝福與期許，預祝每位同學都能金榜題名。

許多家長考前都會為孩子祈求考運，立志中學貼心地為家長設想，已成為傳統。立志高三全體導師及各科科主任，在教務主任李勝凱帶領下，赴鹽埕區的文武聖殿祈福，為每一個高三孩子祈求文昌筆及智慧糕。立志中學教務處及家長會特別為每一個學生精心製作每一個學生專屬的文昌筆，並參酌古禮，為每一個班準備祈福疏文。

「2018立志飛揚躍金榜祈福會」則由校長江澈及副校長江山定帶領全校師長，為全高三學生獻上祝福、加油打氣。並親自為每個孩子披上金榜題名肩帶，送上文昌筆及智慧平安糕；且高三班級當日的營養午餐，更換上粽子及包子，以及氣泡飲料。象徵包中、高分、智慧平安與蒸蒸日上。

學弟妹也參與祈福會，用精彩的太鼓、儀隊、管樂及熱舞表演祝福學長姊。

立志表示，學校已邁入第55年，畢業生升學績效年年創新高，今年統測都還沒登場，在去年底，已有高職部學生陳信彰等多位學生在大學特殊選才的升學管道上，上榜錄取國立中興大學生物產業機電工程學系，其他也有十數位高職部同學大學及科大特殊選才陸續上榜國立大學及科大。

(中時)

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