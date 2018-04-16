打臉成龍「中國電影」論？黃秋生親回應

黃秋生在金像獎的一番言論受到熱議。(圖／翻攝自東網)

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中時電子報
／綜合報導

第37屆香港電影金像獎15日順利落幕，擔任頒獎人的黃秋生，幽默又帶有批判性的談到「香港電影」，被外界指是在暗諷成龍，對此，他也回應沒有要說誰，「我想講整段東西都不是針對他（成龍）」。

古天樂奪影帝感言 打臉成龍「中國電影」

黃秋生在頒編劇獎時，提到有朋友跟他說，寫劇本最重要2個元素是「出人意表」和「情理之中，意料之外」，前者是你猜想不到，後者就是很合理，但你又猜想不到的，「例如呢，明年還有沒有香港電影呢？這個嘛，就是出人意表，你猜不到，但情理之中、意料之外呢？就是，喂，我們年年都有香港電影阿，很合理啊！是不是？」

不過他說完全場靜默，今他接受香港《蘋果》訪問時說到，他以為大家聽不懂，因為開頭還有笑，最後就沒反應，而他也透露講稿寫了一個禮拜，因為要給大會看過，還要配合手語，至於有沒有被改過，他表示一開始沒想到怎麼結尾，修改好幾個版本，最後是想帶出少少鼓勵，給香港電影打氣。

因為成龍日前曾說「現在只有一種電影，叫『中國（大陸）電影』，香港電影也是中國（大陸）電影」，所以外界認為他是在打臉成龍，他也表示因為大家整天都說香港電影已死，「我不是要說誰，我想講整段東西不是針對他（成龍）」，至於之後看到成龍會尷尬嗎？他也說不會，因為他只是幫香港電影打氣，而且他知道成龍很大器。

而他也沒想到這番言論會獲得如此大響應，他以為大家聽不懂，「可能加了情緒分和社會風氣，大家對大哥（成龍）有意見」，他覺得大眾反應好難判斷，但也謝謝大家肯賞臉，笑虧「明年可能大會不會請我了」。

(中時電子報)

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