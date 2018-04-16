新部會遷中興新村有譜？洪國浩提第二行政中心為政見

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草屯鎮長、民進黨南投縣長參選人洪國浩今北上偕同綠委林靜儀、蔡培慧舉行記者會提出競選政見。洪指出，他將把「活化中興新村」列為參選政見首部曲，並已當面向賴揆建議成立「第二行政中心」。媒體詢問，賴揆是否有允諾？洪說，包含農糧署、水保局現在都已在中興新村，未來若擴編就可直接運用當地廳舍，但也提到新的單位可能優先移去中興新村。

洪國浩說，中興新村是南投縣重要樞紐，但凍省後都沒有永續的全盤規劃，但他曾在省府服務過，沒辦法活化讓他深感遺憾。洪說，很感謝行政院長賴清德在月初時夜宿中興新村，他當面向賴建議活化閒置廳舍，盼能成立「第二行政中心」。

洪國浩說，他認為除了可把現有單位留在中興新村，也能再組改後組織擴編，將組織辦公室遷至南投進駐，不只可讓台北減壓，也能降低政府廳舍的租金花費，讓年輕公務員享有低廉租金住宿，更可讓中興新村風華再現，帶動南投商機。

蔡培慧表示，洪國浩向賴揆建議第二行政中心的意見時，賴有委託國發會每個月到中興新村盤查行政廳舍，賴也是20年來首位夜宿的閣揆，代表這件事有具體在執行。

蔡培慧說，包含環境資源部、農業部都應該有相當人力可在中興新村承擔職務，但因為要改組，目前雖還沒定論，但環資、水保等業務都適合放在中興新村。

(中時)

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