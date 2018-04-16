錢關難過 男「與家人告別」鎖門燒炭

2018年04月16日 15:18 中時 黃國峰

中市36歲林男因過不了錢關，日前傳輕生訊息給家人後欲燒炭自殺，台中市警局第四分局春社派出所警員孫念先、葉雲臻正擔任巡邏勤務，據報後趕抵現場，聞到燒炭味從屋內傳出，但大門深鎖，敲門無人回應，二員立即通知消防隊破門而入，幸林男仍有意識，送醫救治從鬼門關前將人搶回。

據警方了解，林男因積欠債務無力償還，一時想不開，趁家人外出後，將自己鎖在屋內，並傳訊息跟家人告別，其女兒見情況緊急，報警請求協助，春社派出所二名警員到達現場後，其女兒表示父親從裡面將房門反鎖，有鑰匙也打不開，二員警敲門也沒反應，燒炭味正陣陣飄出，情況非常緊急。

二員警立即通報消防隊帶著器材前來，經破門後，發現屋內炭火正在燃燒，林男則躺在臥室內意識模糊，二員警與消防隊人員立即將林男送上救護車送醫救治，經搶救後幸即時救援挽回一條寶貴生命。

春社所所長魏綉薌表示，遇上困境要積極地去面對與解決，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能夠度過難關，若身旁親友或自己也有雷同情況，可以撥打1995專線尋求諮詢。

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(中時)