赴空襲敘利亞射程內 英潛艦遭俄「水下黑洞」追趕

英軍機敏級潛艦。(圖/美聯社)

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中時電子報

美英法14日聯手對敘利亞發動空襲，三國軍隊出動了軍艦、潛艦、戰機及轟炸機來執行任務，支持敘利亞的俄羅斯並未直接出手阻止，如今卻曝光英軍有一艘載有戰斧飛彈的核潛艦，早在空襲前幾日就抵達地中海、空襲敘利亞的射程內，遭到有「水下黑洞」之稱的俄軍基洛級潛艦追趕數日。

據英國《星期日泰晤士報》報導，雖然在敘利亞空襲後，美英法公布所出動的軍備中，英國並沒有派出潛艦參與行動。不過其實英國早在數日前派出一艘機敏級（Astute-class）核潛艦，前往地中海東部準備發射巡航導彈，並抵達以戰斧飛彈空襲敘利亞的射程中，但遭俄軍2艘基洛級（Kilo-class）潛艦、2艘護衛艦及一架反潛巡邏機，從海空「夾擊」追趕。

英俄潛艦近年來常在海中交手，互相追蹤次數頻繁。這次英軍該艘機敏級（Astute-class）核潛艦花了數日，企圖避開來自敘利亞塔爾圖斯港的俄軍基洛磯潛艦的偵測，美國海軍P-8反潛巡邏機也空中偵測俄軍潛艦並提供英艦掩護。

俄軍基洛級是柴電動力潛艦，目前世界上柴電動力潛艇中最安靜的潛艇之一，也因此有「黑洞」（Black Hole）的稱號，最快速度可達20節，可發射魚雷、反艦導彈及巡航導彈。

機敏級核潛艦則是英國耗資12億（約新台幣500億元）的最新型潛艦，號稱是英國史上最安靜的潛艦，最高速度可達30節，可以發射劍魚（Spearfish）重型魚雷及戰斧巡弋飛彈。

英國媒體曾在空襲前報導，英國首相梅伊已經下令出動核潛艦載滿戰斧巡航導彈，前往空襲敘利亞的射程範圍內。不過據美軍事後公布的資料顯示，英軍在行動中只派出多架戰機，並沒有潛艦參與，唯一參與空襲行動的潛艇，是美軍的核潛艦約翰華納號（John Warne）。

(中時電子報)

文章來源：Royal Navy's $1.3bn submarine was locked in a deadly game of 'hide and seek' with Russian hunter-killer ships for DAYS before air strikes on Syria

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