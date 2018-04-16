詹順貴批強詞奪理 新北市府：心寒

2018年04月16日 15:06 中時 葉德正

立院16日排審深澳電廠專案報告，新北市府列席表達意見，被環保署副署長詹順貴指「強詞奪理」；新北市環保局長劉和然拿出當年詹反對燃煤電廠的照片表示，環評歷次會議中各界學者專家及委員針對深澳當地生態影響發言意見共計37項竟全不算數，只有新北市府的大聲疾呼才稱得上有提意見，新北市本於專業表達意見，卻被說是強詞奪理，「我最後一分對環保直屬長官的尊重都快沒了」。

劉和然說，瑞芳保育區爭議爆發後，詹副署長跳出來大聲抨擊新北市府未於會中一而再、再而三地強調保育區重要性，彷若台電發言人的說法令人納悶，本應由台電釐清的爭議，為何需由統領全國環保業務的環保署副署長出面護航？

劉和然說，1 月29 日專案小組第3 次初審會議紀錄，結論中就清楚寫到，「本次海域設施調整至深澳灣外布置I 型堤（A-C 堤）及L型堤（H-F-G 堤），將改變灣內水流速度和方向，並改變原始生物自然棲習環境，對深澳灣內原生物生存條件及組成有加重影響之虞，建議重新辦理環境影響評估。」。

劉和然說，當地生態保育未被妥善且充分評估，是造成深澳案最後兩結論併陳送環評大會的主因，作為會議主席的詹副署長不應對此一無所知，企圖迴避台電的責任；而台電環差報告中僅1頁寥寥2、3百字的敘述，也在環評大會中備受主席詹副署長及與會委員質疑，言猶在耳，卻不知曾幾何時，環評主席竟淪為台電發言人，為其護航保駕。

環保局簡任技正孫忠偉指出，新北市府自始至終都在關切深澳燃煤電廠興建可能帶來的各項空污、健康、生態、資訊透明等問題，但台電均置若罔聞，本於專業到立院報告，卻被說強詞奪理與說謊，令他心寒。

新北市府發言人張其強也說，環保署以新北市漁業處所長對相關報告有無其他意見回答的「不用了」，硬拗是「贊成」，到底是誰在強詞奪理？

(中時)