探訪桐花祕境 新竹桐花小旅行27日開跑

2018年04月16日 15:07 中時 陳育賢

「新竹市客家桐花祭─漫遊桐花小旅行」將於27日至5月13日登場，市長林智堅邀請全國民眾前來感受別具風味的客家風情。（陳育賢攝）

「新竹市客家桐花祭─漫遊桐花小旅行」將於27日至5月13日登場，市長林智堅（中）邀請全國民眾前來感受別具風味的客家風情。（陳育賢攝）

去年廣受好評的「新竹市客家桐花祭─漫遊桐花小旅行」將於27日至5月13日再次登場。（陳育賢攝）

去年廣受好評的「新竹市客家桐花祭─漫遊桐花小旅行」將於27日至5月13日再次登場，屆時山邊桐花盛開將有雪白美景。（陳育賢攝）

去年廣受好評的「新竹市客家桐花祭─漫遊桐花小旅行」將於27日至5月13日再次登場，此次將推出3條路線9個梯次計210個名額，每周末更於青青草原、中華大學白馬湖畔草地及香山中隘伯公廟旁，舉辦精彩的藝文活動，全國民眾可來感受別具風味的客家風情。

市長林智堅表示，新竹市有44萬人口，客家人有13萬占全市人口1/3，他上任之後設置客家事務科，為客家市民朋友推動更多文化教育工作，也成功向中央爭取經費，舉辦各項客家藝文活動，透過音樂、戲劇的方式，設計親子互動橋段，讓更多市民朋友都能感受到客家文化的魅力。

他說，竹市的中隘、南隘、東香、茄苳是香山區客家聚落，田野風貌讓人心曠神怡，社區推動客家文化更是不遺餘力，市府連續2年舉辦客家桐花祭，邀請外地朋友透過藝文演出、美食、桐花小旅行，感受別具風味的客家風貌。

文化局表示，慢遊桐花小旅行共分3條路線，香山茄苳及中南隘兩條自行車路線，除探尋桐花祕境外，將走訪香山古道、漫遊茄苳梯田及中南隘鹽港溪河畔風光，親自下田體驗農家樂趣，社區也熱情出借傳統三合院，讓遊客品嘗社區媽媽以當地農產製作出最道地的客家料理，享受及最濃厚的客家人情味。

另外主辦單位也為無法騎乘自行車的民眾規畫古蹟人文巴士路線，將拜訪開臺金山寺、江屋濟陽堂等歷史古蹟，適逢竹塹埔墾拓300年之際，由專業文史工作者導覽、講解客家族群在竹塹埔開拓史，循前人足跡探查300年來的歷史源流。

另外在活動期間，每周末分別在青青草原、中華大學白馬湖畔草地及香山中隘伯公廟前舉行小型藝文活動，邀請包括青鳥樂團、竹詩愛樂、牛欄河劇團、陳玟憲&樂府樂團、撼動特技藝術劇團、魔術氣球秀等藝文團體，搭配在地創意市集及客語教學攤位，以音樂、戲曲、特技秀等讓民眾度過愉快的假日時光。

為增加活動豐富度，活動期間民眾可依循活動折頁中的旅遊地圖，自行尋訪新竹客庄，路線中參與集點活動亦可兌換精美小禮物，讓民眾享受精彩、豐富、多元的桐花祭。

慢遊桐花小旅行3條路線包括「古蹟人文桐花巴士行」、「茄苳梯田桐花單車行」、「鹽港溪河畔桐花單車行」共9梯次，18日上午10時開放報名，每人須繳交500元保證金，採線上報名，網址為https://goo.gl/YvgEaG，報名相關問題請洽中華大學：03-5186023。活動資訊請上新竹市客家會館臉書瀏覽，或撥打電話03-5327170詢問。

(中時)