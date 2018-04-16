探訪桐花祕境 新竹桐花小旅行27日開跑

去年廣受好評的「新竹市客家桐花祭─漫遊桐花小旅行」將於27日至5月13日再次登場。（陳育賢攝）

友善列印
中時
「新竹市客家桐花祭─漫遊桐花小旅行」將於27日至5月13日登場，市長林智堅邀請全國民眾前來感受別具風味的客家風情。（陳育賢攝）
「新竹市客家桐花祭─漫遊桐花小旅行」將於27日至5月13日登場，市長林智堅（中）邀請全國民眾前來感受別具風味的客家風情。（陳育賢攝）
去年廣受好評的「新竹市客家桐花祭─漫遊桐花小旅行」將於27日至5月13日再次登場。（陳育賢攝）
去年廣受好評的「新竹市客家桐花祭─漫遊桐花小旅行」將於27日至5月13日再次登場，屆時山邊桐花盛開將有雪白美景。（陳育賢攝）

去年廣受好評的「新竹市客家桐花祭─漫遊桐花小旅行」將於27日至5月13日再次登場，此次將推出3條路線9個梯次計210個名額，每周末更於青青草原、中華大學白馬湖畔草地及香山中隘伯公廟旁，舉辦精彩的藝文活動，全國民眾可來感受別具風味的客家風情。

市長林智堅表示，新竹市有44萬人口，客家人有13萬占全市人口1/3，他上任之後設置客家事務科，為客家市民朋友推動更多文化教育工作，也成功向中央爭取經費，舉辦各項客家藝文活動，透過音樂、戲劇的方式，設計親子互動橋段，讓更多市民朋友都能感受到客家文化的魅力。

他說，竹市的中隘、南隘、東香、茄苳是香山區客家聚落，田野風貌讓人心曠神怡，社區推動客家文化更是不遺餘力，市府連續2年舉辦客家桐花祭，邀請外地朋友透過藝文演出、美食、桐花小旅行，感受別具風味的客家風貌。

文化局表示，慢遊桐花小旅行共分3條路線，香山茄苳及中南隘兩條自行車路線，除探尋桐花祕境外，將走訪香山古道、漫遊茄苳梯田及中南隘鹽港溪河畔風光，親自下田體驗農家樂趣，社區也熱情出借傳統三合院，讓遊客品嘗社區媽媽以當地農產製作出最道地的客家料理，享受及最濃厚的客家人情味。

另外主辦單位也為無法騎乘自行車的民眾規畫古蹟人文巴士路線，將拜訪開臺金山寺、江屋濟陽堂等歷史古蹟，適逢竹塹埔墾拓300年之際，由專業文史工作者導覽、講解客家族群在竹塹埔開拓史，循前人足跡探查300年來的歷史源流。

另外在活動期間，每周末分別在青青草原、中華大學白馬湖畔草地及香山中隘伯公廟前舉行小型藝文活動，邀請包括青鳥樂團、竹詩愛樂、牛欄河劇團、陳玟憲&樂府樂團、撼動特技藝術劇團、魔術氣球秀等藝文團體，搭配在地創意市集及客語教學攤位，以音樂、戲曲、特技秀等讓民眾度過愉快的假日時光。

為增加活動豐富度，活動期間民眾可依循活動折頁中的旅遊地圖，自行尋訪新竹客庄，路線中參與集點活動亦可兌換精美小禮物，讓民眾享受精彩、豐富、多元的桐花祭。

慢遊桐花小旅行3條路線包括「古蹟人文桐花巴士行」、「茄苳梯田桐花單車行」、「鹽港溪河畔桐花單車行」共9梯次，18日上午10時開放報名，每人須繳交500元保證金，採線上報名，網址為https://goo.gl/YvgEaG，報名相關問題請洽中華大學：03-5186023。活動資訊請上新竹市客家會館臉書瀏覽，或撥打電話03-5327170詢問。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
沖繩亂象橫行 移居8年的台灣人：… 高雄推夜宿武德殿 體驗哈瑪星日…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。