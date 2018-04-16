美國F-22戰機「犂田」 機腹在跑道摩擦

2018年04月16日 15:13 中時電子報 江飛宇

美國空軍一架F-22猛禽戰機(Raptor)週末傳出重大事故，原本戰機要起飛，卻沒有離地，反而以機腹在跑道摩擦一段距離而停下，所幸飛行員沒有什麼傷害，他可以自行從座艙離開，只是這架F-22需要很長一段時間修復，而且修理費用必定不便宜。

The Drive報導，位在阿拉斯加州的艾爾門多夫空軍基地(Elmendorf AFB)是美國離俄國最接近的空軍基地之一，因此該地的戰機擔負美國空防的第一線。在本週末卻發生一起F-22A猛禽戰機的的事故，就目前初步的調查似乎與發動機故障有關，從事故照片中研判，這架F-22戰機發動機的推力矢量噴嘴處於非對稱位置。右側發動機看起來在一般的狀態，而左側發動機卻是完全向下偏轉模式。據飛行員的解釋，當戰機在滑行剛起飛時，左側發動機卻突然熄火，他意識到左發動機無法重啟時，戰機已經失去升力回落跑道，開始在地面摩擦了。

F-22雖然是目前性能最傑出的戰機，不過它的飛行事故也有數起，比如2012年5月31日，一名F-22的新生飛行員在他的第二次飛行中，在起飛時時沒有施加足夠的動力，同樣導致F-22的機腹在跑道摩擦，與這次事故非常類似。這架受損的F-22之後花了6年的時間修理，直到今年才能重新使用，並且修理費用高達3500萬美元。 2015年，另一架猛禽戰機在檀香山國際機場起飛時發生發生故障。3年前，另一架夏威夷空軍國民警衛隊第199戰鬥機中隊的F-22，在降落時遭遇了尾部損壞，修理費用為180萬美元。

(中時電子報)