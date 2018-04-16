朱茵為卡地亞珠寶展登台 甜笑：身上的珠寶愈貴，老公會更加保護我

朱茵為卡地亞珠寶展登，分享配戴珠寶的好處時甜笑說：「身上的珠寶愈貴，老公會更加保護我」。（盧禕祺攝影）

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中時
卡地亞Rudravina Tutti Frutti珠寶項鍊，1億600萬元。（CARTIER提供）
卡地亞Rudravina Tutti Frutti珠寶戒指，1430萬元。（CARTIER提供）
卡地亞Rudravina Tutti Frutti珠寶耳環，1320萬元。（CARTIER提供）
卡地亞Exaltee紅寶石項鍊，4520萬元。（CARTIER提供）
卡地亞Panthere Embrassee美洲豹祖母綠戒指，2190萬元。（CARTIER提供）

卡地亞 (CARTIER)頂級珠寶展登台，展出近450件、總價逾百億台幣的頂級珠寶腕表，並邀請朱茵擔任開展嘉賓。朱茵樂於分享擁有珠寶的好處，除了可以保值、傳家外，還有個附加價值，「我身上戴的珠寶愈貴，老公會跟得更緊，更加保護我！」

朱茵配戴要價近3.5億的卡地亞Tutti Frutti珠寶套組，是她配戴過最貴的珠寶，其中絲巾造型的Tutti Frutti項鍊可披掛肩上，十分別緻。她笑說，卡地亞Tutti Frutti珠寶有紅寶、藍寶和祖母綠，色彩繽紛，予人歡樂的感覺，讓她也覺得開心。

婚姻事業兩得意的她笑說，老公黃貫中很喜歡送她珠寶，送她第一件珠寶是個手鐲，是情人節禮物，「他想鎖住我！」。而最有紀念價值的珠寶，是結婚時老公送她的卡地亞婚戒，「我不必開口，他就會送我珠寶，他很懂得情趣！」語氣盡是幸福。

(中時)

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