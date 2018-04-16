高雄推夜宿武德殿 體驗哈瑪星日式風情的興濱旅宿營

升級版的「興濱旅宿營」，有難得的夜宿古蹟武德殿。（文化局提供）

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升級版的「興濱旅宿營」，有難得的夜宿古蹟武德殿等深度的體驗之旅活動。圖為去年舉辦活動情形。（文化局提供）

去年「興濱．行旅」半日及一日遊系列活動深受好評，文化局今年再推進階版的2天1夜「興濱旅宿營」，參加學員可以夜宿古蹟武德殿，體驗不一樣的日式風情。

文化局文資中心表示，活動是「再造歷史現場─興濱計畫」一環，民眾置身於高雄現代化城市起點的歷史現場，更能認識哈瑪星場域歷史紋理及體會街町建築之美，深化土地與人民的情感。

升級版的興濱旅宿營，以營隊方式深度體驗哈瑪星，包括安排劍道體驗課程，學習武道精神，還有由打狗文史再興會社規畫限定版夜間導覽活動，漫步港邊及哨船頭外灘歷史空間，探訪海線瞭解哈瑪星的前世今生，搭配大漁旗絹印，手作屬於自己的大漁旗手帕與明信片。

夜宿武德殿更是難得的機會，文化局表示，武德殿屬日本傳統建築近代演化類型，外觀型制為清水磚，主體屋頂上鋪水泥瓦，正前方居中入口為日式傳統唐破風式樣鄉，柱面上有箭形及靶型浮雕。門口綁有注連繩，象徵尊貴、神聖，並有辟邪納福之義。

詳細資訊可至高市府文化局網站及興濱計畫官方網站查詢。

活動時間：107年5月至10月，第二個週六、日（暫定5/12-13、6/9-10、7/14-15、8/11-12、9/8-9、10/13-14，以官網公告為主）

活動地點：直轄市定古蹟武德殿及哈瑪星地區

活動費用：每名學員酌收報名費新臺幣2,000元整（含教材、住宿、保險、課程費用…）。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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