傳將部署對台一線 陸第3支殲16作戰部隊亮相

中國空軍殲-16戰機進行飛行訓練的資料照。（新華社）

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中時電子報

繼上個月央視軍事頻道連續曝光中國空軍兩支換裝殲-16戰機的作戰部隊，分別隸屬西部和東部戰區後，《解放軍報》最新報導又公佈了第三支殲-16戰機作戰部隊。

大陸軍事微博百戰刀指出，相關報導顯示，這款陸製唯一重型3.5代戰機的生產、交付速度都相當快。綜合《解放軍報》和央視報導來看，東部戰區的兩支殲-16戰機部隊，先亮相的是東海一線部隊，而這次曝光的則是對台一線部隊。

其中東海一線殲-16戰機部隊也是中國空軍率先換裝的部隊，報導顯示，東部戰區空軍航空兵某旅2015年底首批改裝殲-16戰機。而由先前《解放軍報》的報導可知，當時殲-16可能還未最終定型。

分析指出，東部戰區空軍的這個旅原本裝備的是二代機殲-7戰機，但殲-7只裝備了簡易火控雷達，跟蹤距離不過3、40公里，僅具備近距格鬥能力，無法進行超視距作戰，而這種換裝一舉跨越了1.5代的代差。

因此，分析指出，殲-16戰機第一旅的改裝之路走得並不容易。而東部戰區微信公號還透露，該旅一個飛行大隊成建制改裝殲-16戰機，不但要進行新機飛行和作戰訓練，還要歸納各類使用問題，向生產廠家沈飛回饋，甚至必須參與新機改裝教材編寫。

相較於殲-16戰機第一旅戰機換裝的艱難和耗時，對台一線的同戰區第二個殲-16旅換裝速度就快了很多。公開資料顯示，該旅前身航空兵團是「杜鳳瑞大隊」所在團，也是較早換裝殲-11、蘇-27UBK三代重型戰機的部隊。

(中時電子報)

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