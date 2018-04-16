移民署多元文化闖關遊戲 新住民「寶貝」出任務

移民署新竹市服務站舉辦兒童節系列活動，推廣多元文化。（徐養齡翻攝）

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移民署新竹市服務站舉辦兒童節系列活動，推廣多元文化。（徐養齡翻攝）
家長與孩子們共同參與。（徐養齡翻攝）
家長與孩子們共同參與。（徐養齡翻攝）

推廣多元文化，移民署中區事務大隊新竹市服務站於14日與新竹市民富國小，精心設計一系列具濃厚異國風情的大地闖關遊戲，由來自不同國家的新住民媽媽擔任關主，以家鄉的傳統童玩或代表性物品設計關卡，讓小朋友在闖關的同時，也能瞭解來自媽媽母國的文化。

移民署中區事務大隊新竹市服務站表示，隨著新住民第二代逐漸成長茁壯，服務站特別舉辦「歡慶兒童節，寶貝出任務」活動，以多元文化為背景，精心設計一系列具濃厚異國風情的大地闖關遊戲，廣邀新竹地區新住民家庭一同參與。

從日本嫁來臺灣的MOKO擔任「HOLD 不住的球」的關主，這關是以日本傳統童玩「劍玉」為主題，參賽者必須在時限內完成接球任務，才算過關，讓現場的小朋友都大呼困難。

另個難關則是結合越南河粉設計而成，並由來自越南的芸溱負責把關，闖關的小朋友們熟悉河粉在滑溜的特性後，以分組的方式比賽夾河粉，戰況激烈又有趣，在決一勝負的同時，也學習到越南河粉文化的由來。

新竹市服務站主任楊榮原表示，移民署近年來致力於推動各項移民輔導措施，對於新住民二代的培力發展計畫更是極為重視。本次活動即是讓新住民二代懂得飲水思源的重要性，瞭解不忘本的真諦，也讓新住民文化能夠走入地方，深根學校，為臺灣共創多元文化融合的美好未來。

(中時)

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