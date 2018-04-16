三星可捲曲螢幕 讓手機秒變唇膏 網友疑惑

2018年04月16日 15:26 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

三星可捲曲OLED螢幕。翻攝LETSGODIGITAL

目前手機產業都在往「全螢幕」發展，南韓三星電子最近申請了1款新專利，透過指紋感應就能攤開的可捲曲螢幕，可捲成圓柱體和長方體，捲起來就像是1支唇膏。不過，有網友不領情說，「有的話只像一支超大型電動按摩棒」。

據外媒《LETSGO DIGITAL》報導，南韓三星電子又一次在小尺寸OLED（有機發光二極體）技術上領先，最近申請了1款透過指紋感應就能攤開的可捲曲螢幕，三星沿著螢幕放置了磁鐵，可捲成圓柱體和長方體，2種都具有指紋感測器，使用者只需用指紋就能展開捲曲的螢幕。

許多人覺得手機螢幕大一點，用起來很過癮，但不方便攜帶。有了這個技術，8吋甚或10吋大螢幕，都可捲成1支唇膏或者1支鋼筆的形狀，方便攜帶。

不過網友不領情，有網友說，「現在不可能, 手機螢幕雖然可以捲,但是PC板, CPU 跟電池還沒縮小到那種程度, 了不起只是概念樣品有固定簡單幾個畫面但是連打電話上網都可能有問題, 有的話只像一支超大型電動按摩棒」、「以後的手機都是雲端運算了，也就是說手機只剩顯示跟操作了，大大降低電池的消耗。5G時代的到來就可以這樣搞了」。

也有網友說，「捲久了不會易故障嗎？」、「技術是領先了。可看了就知道還没法應用到手機。軟屏幕怎麼打字？屏幕是小了那個大桶是什麼鬼。還有清晰度還不知道怎麼樣呢。遊戲怎麼打？我也不能只看電影哪」。

(中時電子報)