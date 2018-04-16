王彩樺當一日戶籍員 揪民眾當新北人

王彩樺化身一日戶籍員，與三重戶所正妹戶籍員一同為民眾辦理快速遷入服務。（譚宇哲攝）

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王彩樺化身一日戶籍員，與三重戶所正妹戶籍員一同為民眾辦理快速遷入服務。（譚宇哲攝）

新北市府為衝刺400萬人口大關，日前推出「住在新北 設籍新北」系列抽獎活動，本身就是新北市民的藝人王彩樺今天下午現身三重戶所為活動代言，並化身一日戶籍員，與三重戶所正妹戶籍員巫婉甄一起為民眾辦理快速遷入服務，邀民眾當新北人，抽套房、汽車、黃金拿好康。

王彩樺說，住在三重十多年，結婚登記、幫小孩報戶口都是在三重戶所完成，覺得新北市福利好、住得很開心，加上現在新北市府推出快速遷入服務，現場就可以拿到新的身分證和戶口名簿，5人以上揪團還有團辦到府服務，換領身分證跟戶口名簿全都免費，「真的很方便，大家一起來當鄰居！」

民政局表示，截至4月14日為止，設籍新北市人數達398萬6357人，凡於3月7日活動開始後入籍新北市的民眾，在新北市設籍人口數每達千人整數時，免登錄即可參加抽獎，有機會獲得淡水區市價457萬元的套房、國外來回機票、gogoro電動機車、納智捷汽車等大獎；第400萬及第400萬前後1位新設籍市民免抽獎還可獲得黃金。

三重戶政事務所主任黃許美珠表示， 民眾辦理快速遷入服務時，只需攜帶身分證、戶口名簿以及遷入住址的房屋稅單，只要審查沒有問題，30分鐘內即可快速免費換發新的身分證和戶口名簿。

(中時)

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