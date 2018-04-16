打造頂尖人才 微軟攜手桃園推出AI培訓課程

2018年04月16日 15:28 中時電子報 綜合報導

微軟(Microsoft)最完整人工智慧(AI)人才培育專業認證課程落地台灣，想成為搶手AI人才，快到桃園搶機會！在桃園市與微軟雙方皆擁有期待培育新一代堅強AI人才的共識下，微軟將AI人才培育的專業認證課程(MPP)授權桃園市政府，也正式成為大中華區首個獲得微軟AI專業認證課程授權的政府單位，替台灣AI人才的培育奠定穩定基礎。

桃園市政府由市長鄭文燦領軍，積極參與台灣微軟「亞洲‧矽谷青創平台x智慧安全城市研討會」，並共同舉辦「科技台灣‧未來城市」論壇。2017年7月更前往美國微軟總部參訪，成功促使雙方簽署MOU合作備忘錄，透過微軟在雲端運算平台、大數據分析、人工智慧、MR混合實境等領域之技術，協助桃園市發展智慧城市。在雙方堅實的合作基礎上，微軟繼在台成立微軟AI研發中心後，延續將完整AI人才培育專業認證課程與認證計畫授權桃園市，讓桃園市成為大中華區首個導入微軟AI人才培育課程的政府級單位。微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯指出，在近期與各縣市、學校機關及企業主接觸，都普遍感受到各單位對AI趨勢的嚮往期待，希望人才能備有足夠專業及應變能力，在智慧革命中取得機會與優勢，以便能及時趕上AI浪潮。透過這次微軟與桃園市政府的合作能成為引玉之磚，歡迎有興趣的縣市政府、產業、學校進一步洽談合作。

面對AI趨勢，微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯今日特地出席微軟AI人才培育暨認證中心在桃園的揭牌儀式，並跟與會者分享有關AI課程從基礎理論、實作練習、經驗交流等豐富課程內容規劃。(圖片來源：記者會現場拍攝)

桃園市政府延續2017年9月的安東青年創業中心計畫，持續扶植桃園的新創企業，為本地AI人才培育發揮貢獻。桃園市政府本次導入的微軟AI培訓課程包含微軟線上／線下課程，AI線上課程300小時包含四階段，第一階段為AI基礎認知，教導Python入門機器學習、數學與統計方法，以及AI在資料分析應用上的道德與法律規範。第二階段進入AI核心技術，發展資料科學的能力，包括資料發掘與驗證，以及建立機器學習、深度學習與強化學習的模型。第三階段是應用資料科學，讓學員能夠實際應用AI的解決方案，包括圖像分析、語音認知、自然語言等應用。第四階段為專案實作，將AI開發應用的構想建立出來，化為具體方案。線下課程培訓時間共180小時，包括90小時的資料科學家暨大數據、45小時的人工智慧課程，及45小時的物聯網課程。鼓勵參加者通過考試後能有機會獲得微軟認證，成為符合業界需求的搶手AI人才。

桃園市青年事務局長顏蔚慈指出，本次與微軟合作的AI認證線上課程，透過結合青創基地、桃園市16所大專校院育成中心、鏈結企業需求及新創聚落，進而帶動桃園市青年新創能量，而為了讓參與民眾能夠更輕鬆地跟上課程進度取得認證，也請來專業講師能夠直接與申請微軟AI線上課程的同學面對面互動，協助解決同學在課程中所遭遇的困難，也讓同學之間彼此交流共同激勵對方完成課程進度，此部分將僅限於桃園市民申請參加，報名沒有資格限制，有興趣的民眾皆可免費申請，期待能對於培養在地AI人才加添薪火。

微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯（左）因國際婦女節代表微軟將玫瑰花獻給在場所有女性，也獻給桃園市青年事務局長顏蔚慈，兩人合照留影。(圖片來源：記者會現場拍攝)

微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯指出，長期以來在台培養AI人才的步調不停歇，積極推動AI普及化，讓每個組織及每個人都能因受惠於AI開發與應用，以智慧科技解決問題，創新體驗更美好的生活，而今日桃園AI人才培訓中心揭牌，則是微軟在台投注AI建設的最新成果，彰顯出與台共同培育AI人才的決心，共創人工智慧人才就業機會，真正落實人工智慧產業化。

(中時電子報)