台灣最美飯店出爐 網友票選這5間真的hen棒

2018年04月16日 15:39 中時 王思慧

「福容大飯店淡水漁人碼頭」有郵輪造型的獨特外觀。（易遊網提供）

「花蓮理想大地渡假酒店」將西班牙風格巧妙融合花蓮風情。（易遊網提供）

「北投日勝生加賀屋」以日本傳統女將文化為服務理念。（易遊網提供）

「日月潭涵碧樓大飯店」無敵河景景觀相當驚艷。（易遊網提供）

易遊網日前舉辦「台灣最美飯店」票選活動，短短兩周獲得超過3萬名網友迴響，經過一番激烈的票選，最終結果出爐，由「日暉國際度假村」、「福容大飯店 淡水漁人碼頭」、「北投日勝生加賀屋」、「花蓮理想大地渡假酒店」、「日月潭涵碧樓大飯店」獲得優勝前5名。

「日暉國際度假村」以低密度低樓層的建築，保留池上最珍貴的山水風光，可飽覽花東縱谷的翠綠山景，體會台東自然純淨之美，深受網友喜愛，獲得最高票數。「福容大飯店淡水漁人碼頭」位在人文匯聚的淡水地區，擁山面海的自然景觀，加上郵輪造型的獨特外觀，令人印象深刻，票數直逼日暉，相當具有高人氣。

「北投日勝生加賀屋」以日本傳統女將文化為服務理念，親切貼心、細緻周到的入住體驗，為飯店累積良好口碑，此次票選擠進前3名。「花蓮理想大地渡假酒店」將西班牙風格巧妙融合花蓮風情，濃厚的異國情調以及自然元素，相當吸睛，獲得第4名。強調自然藝術為設計理念的「日月潭涵碧樓大飯店」，能將日月潭碧綠的湖光山色盡收眼底，渾然天成的景緻令人驚豔無比，同樣獲得網友熱烈支持，奪下第5名。

易遊網訂房事業處長陳志豪表示，作為台灣本土最大的OTA，易遊網每年擁有超過40萬晚訂房，這次舉辦「台灣最美飯店」票選活動，希望能透過易遊網的影響力，號召台灣人共同參與，以在地人的觀點與視角來評選之外，也期待帶動更多民眾關注到台灣飯店的美。

為歡慶「台灣最美飯店」票選活動圓滿落幕，飯店業者再祭出好康優惠回饋易遊網顧客，包含「日暉國際度假村」享免費升等翠綠山嵐家庭房​、「福容大飯店 淡水漁人碼頭」蜜月套房兩人6,800元、「礁溪老爺酒店」升等翠綠山嵐家庭房​，加贈來回接駁與輕鬆茶點等，優惠至4月30日止。另外，凡於易遊網訂購國內訂房，除了有專屬客服服務外，還能享有高鐵79折加購優惠。

(中時)