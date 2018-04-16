基隆住宅區瓦斯管線裸露 居民心驚驚

2018年04月16日 15:36 中時 張穎齊

基隆市暖暖區東勢街26巷88號的集合式住宅前，瓦斯管線裸露，被設置在外牆上，沒有安全包覆措施，令當地居民人心惶惶。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖區東勢街26巷88號的集合式住宅前，瓦斯管線裸露，被設置在外牆上，沒有安全包覆措施，令當地居民人心惶惶。（張穎齊翻攝）

基隆市瓦斯管線問題層出不窮，暖暖區東勢街的地下道更曾在2015年發生過氣爆事件，殷鑑不遠，當地民眾陳情反映，東勢街26巷88號前瓦斯管線裸露，設置在外牆上，恐有安全疑慮，立委蔡適應服務處獲報後，今（16）日邀集相關單位會勘，要求立即將管線包覆改善。

居住在東勢街26巷的當地住戶反映，住家隔壁剛新建好的天然氣管線，座落於圍牆上方，自家大門一出來就正對著管線，且位於開放空間，任何人都能碰觸管線，十分擔心天然氣的安全問題。

「真的很恐怖！」居民指出，這裡是集合式住宅區，人口密集，但每次從大門進出時，都看到瓦斯管線裸露在外牆上，覺得非常害怕，且基隆的管線經常出包，擔心會危及大家的居住安全，萬一沒做好防護措施，後果恐不堪設想。

立委蔡適應服務處主任林明智獲報後，邀請欣隆天然氣公司、基隆市政府工務處公用事業科、都市發展處建築管理科、暖暖區公所、暖西里辦公處和業主到場會勘，共擬改善方案。

林明智表示，此處是剛新建不久的集合式住宅區，但天然氣管線竟是攀附在外牆上，緊鄰著民宅非常危險，經過與各單位協調後，要求欣隆天然氣公司立即將管線進行安全包覆。

林明智指出，除此之外，也要求欣隆天然氣公司未來在任何地方設置管線時，必須做好安全措施，並編列好適當的預算，另外也要求基隆市政府執行檢討機制，不要讓瓦斯公司設置完管線後，就沒有進行驗收，務必以民眾的安全作為主要考量，以免造成居民的擔心級憂慮。

對此，欣隆天然氣公司承諾，會立即將管線包覆，也會妥善管理操作管線的門閥，勿讓民眾輕易的碰觸到。市府工務處與都發處人員也表示會加以監督，並檢討改善。

(中時)