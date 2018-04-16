學生平安保險流標多次 明年起改為政策保險

2018年04月16日 15:45 中時 林志成

過去每年學生平安保險招標均要流標多次，教育部決定改為政策保險，將設立專戶，將保險費存入，作為各項保險給付的理賠所需，保險人（代辦公司）不負盈虧。不過，今年來不及，還是會以商業保險方式來進行，將委託國泰人壽繼續承作。

保險公司承作學保賺不了錢，因此每年都要流標多次，105學年學保經過8次、106學年經過7次招標才分別由三商美邦人壽 、國泰人壽得標，過程相當辛苦。

為了避免學保一再流標，教育部決定將原先的商業保險模式改為政策保險，最近並將提出《高級中等以下教育階段學生及幼兒園保險條例草案》，以專法來規範學保。

教育部次長林騰蛟今天到立法院教育及文化委員會報告未來學保規畫狀況，以後將現行總保險費區分為保險費及行政作業的事務費，保險人只收取行政作業之事務費。

林騰蛟說，以後學保將設立專戶，所有保費存入專戶，保險人辦理學生團體保險若有結餘，應納入專戶滾存之用，若有不足時，由該專戶補填之；專互補填不足時，可由中央主管機關編列預算填補之，保險人不負擔盈虧之責。

林騰蛟指出，未來承作學保的業務屬「代辦」性質，可由承作之保險公司基於「無盈無虧」的基本精神參與學保「附加費用」的投標，或採《軍人保險條例》制度，委由政府機構或國營事業辦理。

不過林騰蛟說，學保若要改為政策保險，須要經過立法程序，今年已經來不及，最快明年才會開始施行。今年學保4月份要開始招標，將採商業保險辦理，已跟國泰人壽協商，請他們繼續承作。

(中時)