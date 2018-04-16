「香檳酒」30年不離身 男舌頭白斑篩檢出舌癌

2018年04月16日 16:05 中時 馮惠宜

患者手術後一週，舌部傷口復原良好。（馮惠宜翻攝）

一名64歲的男子因感冒就醫，醫師發現他香菸、檳榔、酒卅年未間斷，也就是俗稱不良習慣三寶「香檳酒」，建議他接受口腔黏膜篩檢，訝然發現舌頭側邊有約1.5公分的白斑，經組織切片化驗證實為第一期舌癌，幸好發現得早經手術切除後，預後良好。

澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫師徐毓婷表示，這位從事臨時工的患者，因感冒就診，醫院癌症篩檢人員與他交談得知他有菸、酒、檳榔的習慣，建議他做口腔篩檢，發現在舌頭左側有一處約1.5公分表面不平滑不規則的白斑，建議他做切片化驗。

一開始切片的病理報告顯示：「局部重度分化不良」，因重度分化不良，則是這個細胞已接近原位癌的程度，經醫療團隊討論後，建議該患者接受廣泛性手術切除白斑患部，最後的病理報告顯示，在1.5公分的白斑中，有一處寬0.2公分、深度0.1公分的癌症細胞，診斷為初期的第一期舌癌。能夠發現這麼早期的舌癌，只要手術切除，就會有很好的效果。

徐毓婷表示，由於舌癌的面積不大，由側邊往舌面切除約1.5公分的組織，占舌頭十分之一，術後恢復良好，不影響口腔和舌頭的功能。

徐毓婷指出，在口腔內出現刮除不掉的白色斑塊，就是俗稱的白斑。白斑是一種癌前病變，有1％到5％機會，會演變成癌症。大部分來到醫院，確診為舌癌的患者，通常已是第二、三期了，手術治療的範圍較大，且術後還須接受化學治療或放射線治療，嚴重影響口腔與舌頭功能。政府推動口腔黏膜篩檢，就是希望能夠早期發現，早期治療，對患者的生活品質不要造成太大的影響。

(中時)