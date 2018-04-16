「香檳酒」30年不離身 男舌頭白斑篩檢出舌癌

澄清醫院耳鼻喉科醫師徐毓婷徐毓婷表示，舌癌好發位置為舌部的兩側。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
患者手術後一週，舌部傷口復原良好。（馮惠宜翻攝）

一名64歲的男子因感冒就醫，醫師發現他香菸、檳榔、酒卅年未間斷，也就是俗稱不良習慣三寶「香檳酒」，建議他接受口腔黏膜篩檢，訝然發現舌頭側邊有約1.5公分的白斑，經組織切片化驗證實為第一期舌癌，幸好發現得早經手術切除後，預後良好。

澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫師徐毓婷表示，這位從事臨時工的患者，因感冒就診，醫院癌症篩檢人員與他交談得知他有菸、酒、檳榔的習慣，建議他做口腔篩檢，發現在舌頭左側有一處約1.5公分表面不平滑不規則的白斑，建議他做切片化驗。

一開始切片的病理報告顯示：「局部重度分化不良」，因重度分化不良，則是這個細胞已接近原位癌的程度，經醫療團隊討論後，建議該患者接受廣泛性手術切除白斑患部，最後的病理報告顯示，在1.5公分的白斑中，有一處寬0.2公分、深度0.1公分的癌症細胞，診斷為初期的第一期舌癌。能夠發現這麼早期的舌癌，只要手術切除，就會有很好的效果。

徐毓婷表示，由於舌癌的面積不大，由側邊往舌面切除約1.5公分的組織，占舌頭十分之一，術後恢復良好，不影響口腔和舌頭的功能。

徐毓婷指出，在口腔內出現刮除不掉的白色斑塊，就是俗稱的白斑。白斑是一種癌前病變，有1％到5％機會，會演變成癌症。大部分來到醫院，確診為舌癌的患者，通常已是第二、三期了，手術治療的範圍較大，且術後還須接受化學治療或放射線治療，嚴重影響口腔與舌頭功能。政府推動口腔黏膜篩檢，就是希望能夠早期發現，早期治療，對患者的生活品質不要造成太大的影響。

(中時)

婦跌倒挫傷 肩膀抽出34cc積水

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。