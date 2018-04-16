賴揆「務實台獨」說 新黨青年軍二度告發內亂罪

律師陳麗玲(左)、新黨青年軍發言人王炳忠(右)以中國時報報導內容告發賴清德。(陳志賢攝)

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中時
新黨青年軍到高檢署告發賴清德。(陳志賢攝)
新黨青年軍成員蘇恆(左四)批評賴清德。(陳志賢攝)

行政院長賴清德去年在立法院備詢時自稱是「主張台獨的政治工作者」，引發議論，新黨赴台灣高檢署告發賴涉刑法內亂罪，高檢署將全案簽結後，新黨青年軍16日依據《中國時報》報導，認為賴再拋「務實台獨」說，具體提出「3面向、6工作」，恐使台灣面臨戰爭風險，再次赴高檢署二度告發賴清德涉內亂罪、瀆職罪，請求高檢署重啟偵辦。

新黨青年軍發言人王炳忠說，賴揆已自白是內亂現行犯，賴以行政院長身分，三番兩次提出務實台獨說，身為中華民國最高行政首長，擁有具體實質行政權，在未經修憲下即變更國憲，等同叛國，是以其職權脅迫中華民國憲政顛覆，領土變更，並著手實行中，即刑法內亂罪所指「以非法方法變更國憲」。

他說，新黨從事正當兩岸交流，新黨青年軍發展青年組織宣揚理念，竟被當局以國安名義違法搜索拘提。反之賴清德身為最高行政首長帶頭違憲叛國，才是真正國安危機。「賴揆有權能叛國！人民交流遭拘提！」

王炳忠強調，政府及法律皆是為保障國家安全、人民生活安定而存在。賴揆在蔡英文總統受訪宣示「維持現狀」後，再提達成「務實台獨」的三面向、六工作，已經造成兩岸衝突升高，人民安定的生活無端動盪，更顯見賴揆已「自白」利用其職權變更國憲，對社會安定的傷害正在發生中，檢方及相關司法單位不能繼續等閒視之，怠忽職守。

律師陳麗玲表示，賴清德繼前案被告發內亂罪獲高檢署簽結後，如今再拋台獨論調，台灣現今正面臨中國的武力威脅，賴清德身為最高行政首長，卻多次拋出台獨的意圖，恐使台灣面臨戰爭的風險。

青年軍成員蘇恆說，賴明知去年加泰隆尼亞獨立公投的失敗例子，卻仍鼓吹台獨，欺騙人民身陷戰爭危機，請問賴「你晚上睡得著覺嗎？」

(中時)

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