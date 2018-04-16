台中市議員后豐選區4搶3 民進黨今晚民調

勤走基層的翁美春，希望民眾再給機會服務。（取自翁美春臉書）

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謝志忠依靠平常建立的組織、臉書、line群組，還有打電話催票。（取自謝志忠臉書）
「菜市仔子」劉厚承積極露臉，以加強民眾印象。（取自劉厚承臉書）
新人張銘凱來勢洶洶，積極掃街希望獲得支持。（取自張銘凱臉書）

民進黨2018直轄台中市議員提名初選，第4選區后豐區16日晚間將實施電話民調，由於出現4搶3競爭激烈，老將翁美春及謝志忠擁有現任優勢，靠平日勤跑基層累積實力；新人劉厚承主打「菜市仔子」貼近民意，張銘凱下午則邀彰化市長邱建富陪同車隊催票。

民進黨初選電話民調將在晚間6至10時登場，參選人包括現任議員翁美春、謝志忠，新人劉厚承、張銘凱，無不卯足全力催票，紛紛在臉書、line上懇求支持，也把握最後的時間積極掃街拜票，並呼籲支持者在家顧電話。

「勤走基層、服務優先，希望民眾給一個機會！」老將翁美春十分緊張，她表示，最後一天只能透過原有樁腳、選舉組織動員顧票，呼籲豐后鄉親全力支持電話民調。「芒果」謝志忠指出，自己主要依靠平常建立的組織、臉書、line群組，還有透過服務處打電話催票。

新人張銘凱則來勢洶洶，找來彰化市長邱建富陪同在豐原區車隊遊行，積極催票希望能獲青睞；「菜市仔子」劉厚承除網路社群媒體外，也把握最後一天進行車隊掃街，以加強民眾印象。

(中時)

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