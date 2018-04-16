彰化市透天厝火警 1男子命喪火窟

2018年04月16日 16:34 中時 吳敏菁

彰化市中華路3樓高的透天住宅火警，消防人員緊急滅火，66歲蔡男倒臥3樓浴室門口，嚴重嗆傷，搶救後仍乏天回術。（吳敏菁攝）

彰化市中華路3樓高的透天住宅火警，消防人員緊急滅火，66歲蔡男倒臥3樓浴室門口，嚴重嗆傷，搶救後仍乏天回術。（吳敏菁攝）

彰化市中華路3樓高的透天住宅火警，消防人員緊急滅火，66歲蔡男倒臥3樓浴室門口，嚴重嗆傷，搶救後仍乏天回術。（吳敏菁攝）

彰化市中華路1棟3樓高的透天住宅，16日上午8點33分許，傳出火警，消防人員趕赴現場，10分鐘內撲滅，逐層搜索，在3樓浴室門口，發現66歲蔡姓男子倒臥在通道

，全身多處燒灼，沒有心跳、呼吸，送醫緊急搶救，已經回天乏術，起火原因還在進一步鑑定調查中。

彰化市民宅傳出火警，消防局勤務指揮中心接獲報案，馬上派調車輛和人員趕抵現場，以不斷冒出濃煙，火舌竄出串，消防人員一面用水柱灌救撲火。鄰居也嚇得都跑出來圍觀，直呼「這間厝很深、有住人，都沒看見人跑出來，裡面應該有人！」

消防人員一邊滅火，一邊逐樓搜救，迅速地在3樓發現蔡姓男子全身已經沒意識，全身多處灼傷，就近送往彰化基督教醫院搶救，但嗆傷嚴重損及呼吸道，再加上身上多處燒傷，宣告不治。

鄰居指出，蔡姓男子和80歲媽媽與弟弟同住，媽媽行動不便就在住1樓，還有看護工照顧，火災發生時，弟弟帶媽媽，並在看護工陪同下到八卦山運動，逃過了一劫。留下蔡姓男子命喪火窟。

彰化縣消防局在10分鐘內撲滅火勢，1到3樓燒毀面積約20平方公尺，研判1樓客廳、2樓廁所、3樓前後房間，都可能是起火點，真正起火原因仍須由專家進一步釐清調查。

66歲蔡姓未能及時逃生引起唏噓，媽媽知道後不敢置信，鄰居指出蔡男似乎有酗酒的習慣，建築燒毀面積約約20平方公尺，財務損失還要進一步估算；大火波及，隔壁牙醫診所斷電，暫停上午營業。

(中時)