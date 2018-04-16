中國東方、上海航空兩岸航線機型升級

2018年04月16日 17:00 工商 張佩芬

中國東方航空宣布該公司與子公司的台北-昆明、松山-浦東航線機型加大升級，桃園-浦東航線全面採用波音777-300ER客機執行，也是目前唯一提供尊享頭等艙選擇的航空公司。

東航一直以來高度重視台灣地區市場，早在兩岸三通之前，便通過與台灣和香港地區航空公司的深入合作，為兩岸旅客提供便捷、順暢的服務。在兩岸定期直航開啟後，更不斷加大運力投放，陸續增加新的航點，致力於提升服務品質，在兩岸之間的航空市場上扮演著越來越重要的角色。今年3月27日東航更順利啟動台北-黃山航線首航，截至目前，已擁有24條兩岸直航航線，每週執行100班客運航班，為兩岸航線密度最大、運量最高的陸籍航空公司。

為提供旅客更舒適的飛行體驗，東航針對昆明航線派飛機型進行全面升級。在5/19-6/16期間，桃園-昆明MU2028/7往返航班，機型將由波音737-800升級為空中巴士A330-200寬體客機，增加70個座位，機艙配置為商務艙29席、經濟艙203席；商務艙座位間距77英寸，椅背可調整為全平躺180度，提供寬敞舒適的空間及精緻機上餐飲服務；而經濟艙座位間距32英寸，全艙配備個人娛樂系統。

在東航旗下上海航空執行的松山-浦東FM802/1航班上，客艙配置由兩艙升級為三艙配置，增加了超級經濟艙的服務，機型的投入與多元的選擇，再次突顯了東航對台灣市場高度專注與佈局全球網絡的信心。此外，自東航開通台北-上海航線以來，兩岸直航市場培養了一批穩定的忠實客戶，2018年3月起桃園-浦東航線的MU5008/7每日一班均採用波音777-300ER客機執行，也是目前唯一提供尊享頭等艙選擇的航空公司。

中國東方航空、上海航空在昆明、上海航線機型升級，也體現了東航重視台灣市場的戰略眼光，持續通過產品優化、服務提升來深化旅行業者及旅客印象，將持續以專業服務，為旅客提供高品質、高價值的旅行體驗。

(工商)