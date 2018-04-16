民進黨竹市議員提名、徵召名單 一半是新人

2018年04月16日 16:49 中時 陳育賢

立委柯建銘助理鄭美娟（右一）此次也參選下屆市議員選舉。（陳育賢翻攝）

民進黨新竹市政壇大換血，新人輩出！民進黨立院總召柯建銘15日晚間在臉書以「傳承、交棒／信心、期待」為題，po文表示將竹市區域立委交棒給市議員鄭宏輝，而議員部分16日也確定提名、徵召名單，除了6人爭取連任，另有6名年輕新秀，積極培養接班人。

民進黨新竹市黨部16日召開執委會，通過新竹市議員提名及徵召案。此次民進黨有6名現任議員爭取連任，6名新人登記及徵召參選，包括立委柯建銘特助鄭美娟、前社會處長陳雪慧、市長前辦公室主任賴稟豐及劉康彥，市長室祕書曾文濤及陳建名，其中新人參選達1/2，女性候選人達1/3；客家候選人達1/4，呈現民進黨老幹新枝並茂與年底大選搶攻議會席次企圖心。

民進黨新竹市黨部新竹市議員提名及徵召名單包括東區劉聲正（現任）、鄭貴元（現任）、曾資程（現任）、鄭美娟（新人）、曾文濤（新人）。南區施乃如（現任）。

西區陳建名（新人）。北區李妍慧（現任）、賴稟豐（新人），徵召劉康彥（新人）。香山區林盈徹（現任），徵召陳雪慧（新人）。

鄭美娟曾擔任民進黨團總召柯建銘特別助理14年，擁有豐富在地服務經驗，細膩盡心的處事作風，深受民眾愛戴。在歷年選戰中扮演靈魂人物，日前並錄取清大公共政策管理研究所碩士在職專班準備就讀。

曾文濤目前就讀交大客家文化碩士班，3年多來協助市長林智堅致力於市政服務，參與這座城市的每1項改變，一直以來，發揮年輕人的活力和執行力改變新竹市政治環境，重新讓新竹人感受到政治是創造幸福的志業，更號召年輕活水投入公共服務，爭取議會席次，證明年輕世代能承擔責任，帶領城市進步。

陳建名於2007年加入新竹市總統競選總部擔任工讀生，選舉結束後隨即轉任林智堅助理，林智堅上任後擔任市長祕書，負責路平、隨行秘書等協調工作，是林智堅的得力助手。

賴稟豐畢業於台大法律系，過去曾任國會法案助理及台北市議員服務處主任。2014年先後擔任林智堅競選總部主任及林智堅市長辦公室主任，2016總統、立委大選擔任柯建銘競選總部發言人及黨部執行長，新人當中選戰經歷最完整並嫻熟新竹市政規畫，此次競選主打「幸福城市．信賴稟豐」為競選口號。

劉康彥出身於媒體，進入市府兩年多，貼身感受到林智堅努力改變家鄉的初心和堅持，訓練年輕幕僚「解決問題」而非「解釋問題」的能力，做任何事考慮的不只是現在，而是城市的長遠未來。劉康彥指出，不論是推動中的新竹之森、微笑水岸、新校園運動、城市美學，或是中長期的步行城市、兒童醫院、輕軌、大車站等計畫，都需要有議員協助擔任與市民溝通、參與的橋樑，一起和市長共同實踐「幸福工程」。

陳雪慧基層社工員出身，過去歷任立委國會辦公室主任、行政院參議等要職，中央、地方行政經歷經驗，於新竹市政府社會處長任內，推動共餐食堂、愛享冰箱、低收入戶微型保險、食物銀行實體店面等政策，深獲好評，更創辦新竹市史上首度的無障礙微旅行，手搖自行車等創新方案，獲身障朋友肯定。

新竹市黨部主委曾資程表示，2018年提名及徵召候選人中，6人為現任市議員爭取連任，6名年輕新人參選，此次新人參選達1/2；女性候選人達1/3；客家候選人達1/4，新人共同點為學經歷豐富及公共事務經歷完整，呈現民進黨提名市議員候選人年輕化、專業化、多元化特色。

市黨部執委會已就新竹市議員提名人選討論通過，近日內將把提名及徵召人選名單送交中央黨部審查，並報請提名。

(中時)