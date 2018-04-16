虎尾魅力商圈店家加入兒保行列

虎尾魅力商圈店家一起建構兒童安全成長網絡。（許素惠攝）

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虎尾魅力商圈許多店家加入雲林家扶中心「兒童保護好鄰居」行列，成為愛心商家，一起守護社區兒少安全。（許素惠攝）
虎尾魅力商圈許多店家加入雲林家扶中心「兒童保護好鄰居」行列，店員會更細心觀察上門的孩子有無異樣，為兒少安全盡心力。（許素惠攝）

雲林虎尾鎮魅力商圈發展協會16日號召店家響應、擔任雲林家扶中心「兒童保護好鄰居」的愛心商家，包括超商、火鍋店、藥局、服飾店等都加入，一起守護社區幼苗。

兒少重視、保持關心、好好傾聽、鄰里通報、居安思危，虎尾鎮長林文彬、鎮代會主席丁學忠等人揭示兒保五大行動，希望擔任兒保好鄰居的商家幫忙觀察、關心社區中的每一個孩子，若發現疑似虐待或疏忽要即時通報。

虎尾鎮魅力商圈發展協會理事長程素鳳指出，此次響應兒保的商家很踴躍，包括八方雲集、鮮友火鍋、圓石禪飲新興店、豐麟企業社、張維修藥局、承家服飾店、浙江湯包、全家便利商店虎威店、傑克男飾、晶晶蛋糕城、東芳華歌爾莎薇專門店、WHY AND 1/2童裝等。

雲林家扶中心副主委李萬吉謝謝店家的愛心，提醒商家若發現兒童異常的畏懼緊張、穿著不合身的衣服、手臂有不明傷痕，甚至流浪街頭等，能和該中心合作提供孩子及時的保護與協助，為虎尾鎮建構綿密的兒保網絡，防範、降低兒少被虐、被害的情形發生。

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