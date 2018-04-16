酷鳥航空曼谷來回含稅4200元有找

2018年04月16日 16:59 工商 張佩芬

出國玩不過勞，專飛曼谷的酷鳥航空推出每月專屬優惠，每月的第三個星期五皆有搶購價！4/20早上11點起，在酷鳥航空官網挑戰台北曼谷最低價：含稅經濟艙2,099元起/商務艙3,999元起，來回含稅4,200元有找！可以利用五、六月的連假前往曼谷，旅遊期間甚至還包含暑假旅遊旺季，把比價的時間省下來規劃更好的旅程。

酷鳥航空 NokScoot 是由泰國皇雀航空 Nok Air 與新加坡酷航 Scoot 合資成立的跨國低成本航空 LCC「酷鳥」，天天直飛泰國曼谷！

請假時數減到最低、玩樂時數加到最滿！請假最優班次：早上 9:40 桃園出發（12:15 抵達曼谷廊曼）、凌晨 0:20 自曼谷廊曼機場出發返台（5:10 抵達桃園機場）實際班機時間依官網公告為主。

波音777能怎樣？位子大！低成本航空最大伸腳空間就在酷鳥！基本座位31吋椅距（大腿空間），還可以加價升等至「35 吋超級座位」或「36 吋伸展座位」。

出國洽公歡迎使搭乘酷鳥航空獨家、全台唯一低成本航空「商務艙」38 吋椅距寬寬寬寬的大腿空間、含餐點、充電插座、30kg托運行李限額、2件共15kg手提行李。

無論是飛機落地馬上要進公司的上班族、會玩到虛脫或打算玩到虛脫的年輕朋友，還可以加價選擇「酷享寧靜區」座位，好好休息。

(工商)