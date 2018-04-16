老婆被酸「這麼醜！」館長超Man護妻嗆：有種衝我來

2018年04月16日 16:53 中時電子報 林郁庭

館長護妻部分從影片26分開始（影/飆捍 臉書）

網路紅人成吉思汗「館長」陳之漢為愛妻動怒了！昨（15）日深夜館長開直播影片，提到愛妻也有穿自家賣的衣服，卻遭到批踢踢酸民評「怎麼這麼醜」一事，館長因此暴怒痛罵「阿你們這些酸民怎麼不去死一死！」要酸民要就往他那批評，不要攻擊他老婆。

館長在直播中介紹自家 T 恤，並提到愛妻也有穿，接著他說：「有酸民嗆我老婆怎麼這麼醜」，對此，館長立刻反駁：「我跟你講，我老婆很漂亮！她為了小孩子，最近瘦了很多」。館長怒嗆「啊你們這些酸民怎麼不去死一死，不然你老婆多漂亮，出來給我看一下，老婆是娶賢慧的，多美都一樣。」

館長為了替無辜遭罵的愛妻討公道，他說這些照片是他在家中用手機幫老婆拍攝的，想要秀出一種「不是模特兒，穿起來的感覺就是這樣，她沒有任何的造假，沒有Photoshop、沒有修圖軟體，也沒有專業的攝影師。攝影師拎北啦，我照的，我要給大家呈現的是一種真實 。」

尤其在影片當中，館長也向酸民下戰帖，「你沒必要為了攻擊我，連我老婆也攻擊下去，我老婆從來沒有攻擊你，你要就往我這邊來。」直播一出後，許多館長粉紛紛留言，「持館長提告給酸民一個教訓」、「館長真男人」、「還是習慣那個惡名昭彰那件館長」、「聽館長罵人就是爽」。

(中時電子報)