金門海帶大豐收 水試所今起便宜賣

金門海帶養殖今年大豐收，估計產量約37噸之多。（李金生攝）

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金門縣水試所今起採收開賣，每袋3斤只要100元。（李金生攝）
海帶系列養生食品之一的「海藻多醣麵線」，受到消費大眾歡迎。（李金生攝）
未經加工且無添加物、無泡水的新鮮海帶，吸引民眾熱烈採購。（李金生攝）

海帶為天然海洋綠色食品，有「長壽菜」之稱。金門在新湖漁港外海掛養大豐收，產量為去年翻倍的37噸。縣水產試驗所今（16）日下午起採收開賣，每袋3斤只要100元，吸引鄉親熱烈採購，開心分享物美價廉的喜悅。

縣水試所近年致力於大型海藻繁、養殖及研究開發利用，包括海藻多醣醬油、海藻多醣麵線、海藻多醣菇精等多項海帶養生產品，獲得消費大眾熱烈回響，已成為金門旅遊指定的伴手禮之一。

因為往年開賣很快銷售一空，該所去年底在新湖漁港外海繼續掛養，共接種9萬餘株，養殖數量增加1倍，4個月來生長情況良好，預估今年產量可達37噸，較去年的16噸增加1倍多。

根據醫學研究，海帶是老少皆宜的綠色食品，尤其對老年人有健身祛病、延年益壽功效，又有「長壽菜」之稱。它含有多量褐色的褐藻素 ，因此呈現褐色，其中的多醣體包括褐藻酸 、昆布多醣或褐藻多醣硫酸酯，具有整腸、降低血中膽固醇和血管中脂質，防止血液凝固與血栓發生的作用。

今天下午開始採收上岸，均是未加工且無添加物、無泡水的新鮮海帶，該所建議可先用煮沸的熱水汆燙，以去除體表的黏液，等海帶變成翠綠色後即可撈起置於冷水中，再裝入袋子存放冷凍庫，可保存1年。另可切絲、切片或製作成海帶結，也可以太陽曬乾（不需要加鹽），只要不受潮發霉，更可保存3年之久。

民眾可赴水試所購買或機關團體傳真訂購，電話：082-326408，傳真082-327329。

(中時)

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