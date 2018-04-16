MLB》林子偉打擊再進化 壘上有人不軟手

2018年04月16日 16:54 中時電子報 蔡銘仁

熱身賽打擊率1成29，林子偉春訓時能獲紅襪總教練柯拉(Alex Cora)賞識，靠的是守備，剛回大聯盟時，柯拉也將他定位為比賽後段替補的「守備組」的優替人，如今5場比賽過去，林子偉身手宛如新生，不僅守備維持水準，近3場打擊火燙、場場敲2安，打擊率高達5成！

林子偉守備向來沒問題，但熱身賽打擊手感冷，讓他競逐留在大聯盟失利，到3A展開新球季。看著紅襪開季氣勢如虹，換將機會自然不高，林子偉短時間要上大聯盟，並不容易；然而，波格茲(Xander Bogaerts)意外受傷，讓林子偉美國時間4月10日，重返大聯盟舞台。

剛回大聯盟前兩戰，林子偉只在比賽後段替補守備，獲兩次打擊機會，被三振1次、選到1保送，著實有被定位為「守備組」的意味。不過，紅襪結束跟洋基的系列賽後，4月13日起跟金鶯四連戰的首戰，林子偉取代霍特(Brock Holt)，以9棒游擊手本季首度先發。

本季首次先發，林子偉就在首打席2好球絕對落後時，用生涯首支二壘打，替這段旅程揭開序幕；該役林子偉四度上場打擊，3打數2安、1保送。隨後兩戰，林子偉仍繼續先發，且每場也貢獻至少2安；紅襪今天凌晨對戰金鶯，林子偉更把握住得點圈機會，進帳本季第1分打點。

林子偉至今出賽5場，打擊率高達5成，跟熱身賽展現截然不同的身手。值得一提是，去年林子偉在壘上有人時，28打數3安、打擊率僅1成07；但今年他在壘上有人時上場，6打數2安、打擊率3成33，比起去年，壘上有人時更加沉穩，今天也是2好1壞球數落後時，揮出二壘打。

大谷翔平春訓被酸，開季用表現反擊輿論，讓不少人相信「熱身賽只是僅供參考」；看林子偉現在的表現，這個說法再次得到印證。波格茲和派卓亞(Dustin Pedroia)不知何時會回歸，林子偉若能維持身手，在紅襪得空出名額給主力時，誰會下放可就很難說了。

(中時電子報)