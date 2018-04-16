北市推報稅送健康活動 免費提供癌症篩檢服務

2018年04月16日 17:04 中時 吳堂靖

5月報稅季節將屆，台北市衛生局將於信義區行政大樓舉辦「你報稅、送健康」活動，提供為期一個月的定點式癌症篩檢服務，讓民眾能利用等候空檔，完成健康篩檢，另推行「健康新三點不漏運動」，透過飲食、運動及健檢方式，落實預防概念，增進健康識能。

有感於報稅等候時間難掌握，台北市衛生局推行「你報稅、送健康」活動，於5月報稅季，針對口腔癌、乳房攝影、大腸糞便篩檢、抹片檢查等，提供免費健檢服務，約30分鐘可完成，民眾可於兩周後收到醫院報告，落實預防新概念。

台北市衛生局表示，根據全國癌症發生統計資料顯示，各縣市癌症年齡標準化發生率以「台北市」、「女性乳癌」為最高，由於乳癌可經由篩檢，早期發現、早期治療，5年存活率將近9成，定期乳房攝影檢查可降低死亡風險，期盼透過篩檢服務，達到早期發現的目標。

民眾陳小姐表示，今年初透過自我觸診及乳房巡迴車攝影檢查下，意外篩檢出了乳癌，因為及早發現，幸運地尚未轉移至淋巴結，目前已接受手術進行治療中。

除了提供免費癌症篩檢，北市衛生局每月也於信義區行政大樓舉辦「健康新三點不漏運動」講座，由營養師、運動教練親自教導飲食及運動方面知識，相關訊息可洽詢北市信義區健康服務中心(02)2723-4598轉6133。

(中時)