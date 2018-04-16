全世界最大的台灣紅藜田在枋寮　22公頃有機紅藜美翻

2018年04月16日 17:28 中時 謝佳潾

全世界最大的台灣紅藜田在枋寮，有22公頃之大。(謝佳潾攝)

「世界最大的台灣紅藜田主就是我！」擁有多年種蕉經驗的蔡明進，3年前因母親罹癌，而發現到紅藜的高營養價值，隨後決定棄蕉種藜，一口氣在枋寮租下22公頃台糖地種有機紅藜，且還採一條龍式經營，研發、行銷通通自己來，讓平地紅藜發光發熱。

蔡明進說，紅藜的原生種在原民部落，有關紅藜的推廣也幾乎冠上原民兩字，所以一般人聽到紅藜，不免直接聯想到屏北山區，很多人很難想像，平地也能種紅藜，但他就是要告訴大家，全世界最大的台灣紅藜田就在枋寮平地。

他說，屏北與屏南的土質確實不同，但種紅藜的重點不在土質，而是技術與田間管理，加上他發現原民是很單純地栽種、當原物料在賣，這就市場機制而言相當危險，因此決定走不一樣的路，除選在腹地大的枋寮台糖地種植，還堅持種後的研發、行銷要做到好。

然而，紅藜因屬新興農作，農民在市場、技術等層面還在摸索中，蔡明進也因而吃了不少苦，他雖研發出紅藜水、茶包、冷泡茶等商品，但卻無奈行銷難為，他說，他還曾到夜市擺過攤，幸好一切已苦盡甘來，他以品牌打出知名度，獲得固定通路幫忙行銷。

蔡明進雖為農民，但卻極有生意頭腦，他在研發產品時，會將市場所需納入考量，他說，現代人多為外食族，方便成了重點，所以他將紅藜加工成隨手可得的飲品。

(中時)