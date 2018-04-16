2.8公里外埔水美路 將進行一次翻修

外埔區水美路路況不佳，人手孔蓋更是遍地都是，市府將進行一次性翻修。（陳淑娥攝）

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台中外埔區水美路路況不佳，人手孔蓋遍地都是，行車安全堪慮，尤其對機車騎士造成極大威脅，市府將進行一次性翻修，全線2800公尺將減少41個人孔蓋，預計7、8月動工，以維護用路人行的安全。

市議員吳敏濟16日邀市府相關單位舉行說明會，他表示，水美路是水美工業區、三清總道院進出國道3號必經之路，每天至少有數百輛大型貨車及遊覽車行經，加上山坡地起伏，路面凹凸不平，整條道路人孔蓋更是多到離譜。

水美社區老人會長陳燕琴說，社區居民騎機車的人很多，滿地的人手孔令人期的膽戰心驚，下雨天時，轉彎路段常有人摔得渾身是傷。里長陳俊樑指出，里民常反映水美路路況太差，很久沒有一次性翻修，對行車安全造成威脅。

市府養工處表示，水美路改善工程起自甲后路，結束於慶鎂紙器廠，全長2800公尺，經費2229萬元。現有各單位人手孔116個，其中中華電信人孔蓋41座將下地移除。為配合電信大規模光纖網路提速計畫，工程將順延至7、8月進行，改善內容包括AC路面刨舖、止滑標線、路基改良、人手孔調整等。

另外，自來水公司大甲營運所指出，本次配合路平專案之便，工程進行前登記申裝自來水，每戶約可免除2萬元路修費，一旦道路舖好後，2年內不得開挖，呼籲民眾把握裝設自來水的好時機。

(中時)

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