超25萬人參賽 陸馬拉松周末紀錄驚人

2018年04月16日 18:48 旺報 李鋅銅

光是4月15日，大陸全國各地就有包括北京半程馬拉松、武漢馬拉松、泰山馬拉松、上海崇明國際馬拉松等近30場全程和半程賽事。一個周末有超過50場跑步賽事，參賽人數逾25萬，這就是2018年第一個「馬拉松周末」留下的驚人紀錄。

4月14日和15日，大陸全國有超過50場跑步比賽，這是什麼概念？就算50多場賽事中的越野跑、定向賽、接力跑和垂直跑（登高賽）、這些特殊跑賽不算，根據不同機構的馬拉松賽事日曆統計，4月15日這一天的全程馬拉松、半程馬拉松及10公里跑步賽事，依舊有28場。其中全程參賽人數約2萬7600人，半程馬拉松約9萬4600人，其他路跑賽事的整體規模約8萬8500人。說明這個周末有接近21萬0700名來自全世界的跑者在大陸各地奔跑。

如果再加上這個周末其他跑步賽事的參賽人數，那參賽人數最終有可能超過25萬人，也難怪不少跑友將這個周末稱為「瘋狂的馬拉松周末」，而4月15日甚至已被戲稱為中國跑馬的「春運日」。

值得一提的是，去年中國田徑協會發布的《2017中國馬拉松年度報告》中，全年的馬拉松及相關運動賽事（800人以上規模）達1100場，賽事最多的一天是去年的9月24日，當天大陸全國有43場各種各樣的跑賽。而今年第一個「馬拉松周日」，馬拉松、垂直跑、越野跑等各種跑賽多達40場，已接近去年一天最多43場的紀錄。

若依此推斷，到了天氣更適合跑步的下半年，各類跑賽的數量將會大幅超越去年的高峰。不但大陸的跑者人數快速成長，也讓想參加大陸馬拉松的國內外跑者快要忙不過來了。

(旺報)