想近距離看螢火蟲？資深追螢導演教你6祕訣

想近距離看螢火蟲？資深追螢導演教你6祕訣。（圖片／新北市環保局、張博鈞提供）

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中時電子報
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螢火蟲季登場，不少人都知道賞螢切忌使用亮度過強的手電筒、抓螢火蟲，但你知道賞螢最佳的時間點嗎？如果想近距離觀察螢火蟲，又該怎麼正確做呢？追逐螢火蟲超過30年、紀錄片「戀戀火金姑」的導演張博鈞，分享幾個鮮為人知的賞螢要領，讓你做個有禮貌的賞螢者，還能感受螢光環繞、流螢如燈的浪漫氛圍。

光害會影響螢火蟲繁殖，賞螢應盡量降低對螢火蟲的干擾。（圖片來源：新北市環保局提供）

要領一／晚上７點～８點最佳賞螢時間

你總是晚餐後、天色全暗才悠閒步至山中賞螢嗎？其實你很可能已經錯過螢火蟲「大爆發」的全盛期！

張博鈞說，最佳賞螢時間是天色剛暗、第一隻螢火蟲出現的半小時內，以目前的季節來說，大約是晚上七點到八點，因為這時公螢火蟲會傾巢而出、飛舞求偶，當他們找到對象，通常就會降落地面交配；母螢火蟲通常不太飛，有些甚至沒有翅膀，以保留體力產卵。「如果到九點過後，螢火蟲可能都在休息了。」

建議天黑前20分鐘就到賞螢地點等待，當天幕低垂，點點螢光逐漸湧現，「那種感覺就像縮時攝影，宛如劇場氛圍，真的很感動！」此外，提早到也能觀察現場環境是否安全，同時避免天黑時使用車燈或手電筒影響到螢火蟲。

要領二／絕佳地點就在柏油路邊或小徑

賞螢可不是一味往樹林裡鑽，張博鈞說。其實柏油路邊或山間小徑就是賞螢絕佳地點，只要避開光害，就能靜靜等待螢火蟲飛來你身邊；進入樹林草叢不僅要擔心蛇出沒，更可能一不小心就踩死躲在草叢底下交配、產卵的螢火蟲。

其實不必等到天全黑或往樹林裡走，天將暗的時候，泊油路邊或山林小徑就是絕佳的賞螢時間和地點。（圖片來源/張博鈞提供）

要領三／少用防蚊液

野外賞螢不免得防蚊，但張博鈞建議盡量穿長袖、長褲，雖然比較悶熱，但防蚊液除了驅蚊，也可能把螢火蟲趕跑了，比較無法感受被螢火蟲環繞的感覺。

如果有攝影需求，也建議把攝影機架好後就到旁邊等，因為張博鈞根據經驗，人的體溫、體味，都可能讓螢火蟲不願意靠近。

要領四／善用工具近距離接觸，勿徒手抓

基於保育生態，人們不斷呼籲不要抓螢火蟲，但張博鈞認為，完全杜絕捉螢火蟲也可能扼殺孩童的好奇心和研究精神，還是有適當方式可以和螢火蟲來個近距離接觸！

像是捕捉昆蟲專用的網子、玻璃瓶或簡單的一塊布，只要輕輕揮動幾下，當螢火蟲停在這些工具上，就可以用亮度較微弱或覆蓋玻璃紙的手電筒觀察螢火蟲。

切忌把螢火蟲摀在手心！張博鈞提醒，即使沒有要抓回家或一下子就鬆開手，但手的溫度高，也可能一不小心力道沒有掌握好，捏死螢火蟲。

賞螢時，手電筒或相機頭燈都可以罩上玻璃紙、膠帶、衛生紙或比較薄透的布減光，降低對螢火蟲的影響。（圖片來源/張博鈞提供）

要領五／準備兩支手電筒

張博鈞建議，在山路行走時可以使用比較明亮的手電筒，但可以用衛生紙或手帕稍微覆蓋燈面，避免過強的光害干擾螢火蟲，躲在草叢不出來，影響牠們繁殖。螢火蟲一生可能只產幾十顆～幾百顆卵，母蟲若因燈害耽誤產卵，一個晚上平均需要損耗掉7顆卵的能量。

等到找到賞螢地點，最好的方式是直接關掉手電筒，讓眼睛瞳孔慢慢適應，感受螢火蟲漆黑中閃爍的微光；或者如果希望維持一點亮度或想觀察螢火蟲，建議用亮度較低的手電筒，或直接覆蓋紅色玻璃紙，在最低干擾下欣賞螢火蟲。

要領六／郊外避光害　處處都有螢火蟲

「賞螢不用人擠人，因為台灣一年四季，處處都有螢火蟲！」張博鈞說，所謂螢火蟲季主要是北部這段期間常見的黑翅螢，但其實根據各品種，台灣一年四季都有螢火蟲出沒，而且不只山林間，有些在海邊、沙灘都能看到牠們的蹤影。

如果不想人擠人，張博鈞建議，只要到比較野外的地方，像是陽明山、外雙溪、坪林、烏來、三峽，甚至台北市的木柵公園、榮星花園，隨意的一條產業道路、山林小徑，只要沒有光害、避開滿月時期，就能看到這群嬌客！

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

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文章來源：原文／別再錯過賞螢「爆發期」 紀錄片導演分享必知６要領

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