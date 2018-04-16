屏東創世辦園遊會 為植物人募集常年經費

屏東創世為募集植物人常年照顧經費將舉辦公益園遊會，但預計募集70攤位目前僅一半不到。（林和生攝）

友善列印
中時

屏東創世搬遷新院，住民從去年30位增至43位，常年開銷也不斷增加，為募集更多善款，預計於5月26日在屏東公園舉辦公益園遊會，但預期能召募70攤位，目前竟未達一半，讓社工們疾呼「盼有更多愛心攤商響應」。

長期照顧植物人的屏東創世去年10月搬遷新址，從原本安置的30床增至100床，配合分院人力、預計下月將可收容至48人，可望讓瀑少寄居其他縣市患者與家屬，能夠就近照顧；但以上8層、地下1層的照護中心，扣除人力開銷，每月至少支出140萬元，「真的非常驚人」。

創世屏東分院長林艾樺憂心的說，天氣從冷轉熱，工作人員勉強能夠忍受，但院民不能不開冷氣，這一筆龐大電費、恐讓抓襟見肘的財務狀況更顯嚴峻，「今年已累積虧損50萬元」，一談到收支無法平衡，她眉頭開始緊皺。

「那就緩收個案阿！」創世員工王秀麗透露，不少人向分院長建議，但她總是回應，我們可以等，但植物人家屬不能等；大家只好努力找資源，所有人都自嘲說，新院啟用後是「躺著的開心、站著的艱辛」。

林艾樺說，公益園遊會出席廠商將捐出當天義賣所得，因此攤位募集不易，印象建設董事長獲悉後特地捐出20萬元響應園遊會，主打蒲燒鰻產品的屏榮實業也捐出4萬元且認養4攤位，希望拋磚引玉，邀請更多愛心攤位一起響應。

(中時)

果賤傷農 推銷洋蔥成了全民運動 台大翻版？文大校長當選人爆未揭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。