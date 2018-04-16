屏東創世辦園遊會 為植物人募集常年經費

2018年04月16日 17:25 中時 林和生

屏東創世搬遷新院，住民從去年30位增至43位，常年開銷也不斷增加，為募集更多善款，預計於5月26日在屏東公園舉辦公益園遊會，但預期能召募70攤位，目前竟未達一半，讓社工們疾呼「盼有更多愛心攤商響應」。

長期照顧植物人的屏東創世去年10月搬遷新址，從原本安置的30床增至100床，配合分院人力、預計下月將可收容至48人，可望讓瀑少寄居其他縣市患者與家屬，能夠就近照顧；但以上8層、地下1層的照護中心，扣除人力開銷，每月至少支出140萬元，「真的非常驚人」。

創世屏東分院長林艾樺憂心的說，天氣從冷轉熱，工作人員勉強能夠忍受，但院民不能不開冷氣，這一筆龐大電費、恐讓抓襟見肘的財務狀況更顯嚴峻，「今年已累積虧損50萬元」，一談到收支無法平衡，她眉頭開始緊皺。

「那就緩收個案阿！」創世員工王秀麗透露，不少人向分院長建議，但她總是回應，我們可以等，但植物人家屬不能等；大家只好努力找資源，所有人都自嘲說，新院啟用後是「躺著的開心、站著的艱辛」。

林艾樺說，公益園遊會出席廠商將捐出當天義賣所得，因此攤位募集不易，印象建設董事長獲悉後特地捐出20萬元響應園遊會，主打蒲燒鰻產品的屏榮實業也捐出4萬元且認養4攤位，希望拋磚引玉，邀請更多愛心攤位一起響應。

(中時)