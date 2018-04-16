日外相： 陸日經濟高層對話乃兩國關係改善的一大步

2018年04月16日 18:45 中時 黃菁菁

第4屆陸日經濟高層對話16日在東京舉行，兩國針對「今後將在各層面擴大進一步的經濟合作與交流，並從大局的觀點上善盡職責，推動國際經濟發展以及解決全球課題」達成共識。

本次的陸日經濟高層對話是由日本外務大臣河野太郎及大陸國務委員兼外交部長王毅擔任議長，雙方是在「兩國對彼此而言，都是在重要經濟領域合作的夥伴，在相互的經濟發展對彼此都是機會」的認識之下展開對話，並同意擴大各層面的合作與交流。

河野16日在記者會上表示，他與王毅在14日的外相會談中已確認，今年正值《中日和平友好條約》簽署40周年，將全面改善兩國關係。這次經濟高層對話的舉行，乃兩國關係改善的一大步，期盼今後兩國的經濟關係會更加穩固。會上也決定第5屆陸日經濟高層對話將儘早在大陸舉行。日方表示，可能的話希望每年都能召開。

有關是否提及美國與大陸的貿易戰之事，河野表示，任何國家引發貿易戰爭，對國際經濟的繁榮都會有很大的影響，雙方對此看法一致。日方針對智慧財產權則提出一些問題，希望雙方能公正、自由的進行技術轉移以及智慧財產權的交流。

大陸主張「一帶一路」，日本主張「自由開放的印度太平洋戰略」，會上是否針對這兩種戰略交換了意見。河野表示，「14日的外相會談上有提及，日本的立場是，在符合國際標準的形式下，針對各種方案都可以考慮以個案方式合作，也同意在第3國推動兩國的合作。」

河野表示，「中方在會上相當詳細地說明了『一帶一路』」「我方已傳達，只要是符合國際標準，透明、公開、接受融資的國家財政健全，且考慮到環保問題等方案，日本也可以個案方式進行合作。」

會上是否討論兩國間自由貿易協定(FTA)及區域全面經濟夥伴協定(RCEP)等問題？河野表示，會上一致認為，要讓東亞的經濟圈一體化，有必要加速日本和大陸之間的FTA或RCEP。

受到日本將釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島)「國有化」的影響，陸日經濟高層對話自2010年8月在北京召開以來，時隔8年再次舉行。王毅在致詞時表示，這次的對話扮演著改善兩國關係及經濟發展的積極角色，確信也能在經濟合作上增添新的原動力。

(中時)