張立昂擔心醜態被截圖 葉星辰大解放飆髒話

張立昂、葉星辰劇中掉入洞裡。（台視）

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張立昂擔心自己誇張表情被截圖。（台視）
葉星辰演活三明治女孩。（台視）
子閎。（台視）

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》15日首播，當晚張立昂、葉星辰和子閎不但陪著粉絲們一同看戲還進行網路直播，自我要求高的3人看完首集，謙虛打剛好及格分數，網友則稱《三》劇有《小資女孩向前衝》影子，真實呈現職場女性的辛酸與無奈，全體平均收視0.83。

張立昂被網友誇讚可愛帥氣且多才多藝，這次不只關乎個人演技，還包辦片頭和片尾曲創作、表現更上層樓，張立昂謙稱：「要演出一個角色的兩種不同面向很難，事前看很多戲做足功課並和導演討論。我很喜歡其中『園丁』裝扮，一場『抓屁股』戲玩得很開心，但希望粉絲別截我掉入洞前誇張表情，多截其他帥照。」

演活「三明治女孩」的葉星辰笑談第一集就大解放，罵了很多髒話：「蘇筱菁臉部表情很明顯，她把現實不會說出的內心話都表現出來。」常看社群網站網友反應的葉星辰，首播當天從早緊張到晚，她擔心沒將職場女性辛勞演到位。幸好播出後，網友一致好評：「演得很像隔壁同事、很懂職場的內心爆炸。」

葉星辰也不太滿意掉入洞中戲的表現：「我說了很多不滿職場的台詞，但覺得還可以更好。」張立昂誇她演得很真實，暖心告白葉星辰：「演得真好，讓我感同身受，相信很多人對職場壓力有共鳴、我喜歡！」

此外，第一次演出偶像劇的子閎帥氣落水，他希望未來有更多不同演出：「若還有落水戲，希望可以優雅跳水。」

(中時)

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