陸094改進型潛艇龜背變大 疑換裝巨浪2A

2018年04月16日 17:26 中時電子報 楊幼蘭

北京12日在南海舉行規模空前的海上大閱兵，央視報導顯示，戰略打擊群由中國海軍6艘核動力潛艇組成。

這6艘核潛艇中，兩艘是第2代攻擊型核潛艇093型，另外4艘全部都是2代改進型（簡稱2.5代），而且是戰略核潛艇、攻擊核潛艇各2艘。這兩型2.5代核潛艇分別是094改進型，以及093B型。

大陸軍事微博百戰刀指出，一直以來，中國核潛艇因大直徑耐壓艇殼技術遲遲無法獲得突破，因此排水量與其他國家核潛艇相比偏小。尤其對於搭載潛射洲際彈道飛彈的戰略核潛艇來說，艇身直徑無法加大。

而這意味著如果按正常外形設計，會難以容納垂直發射的巨浪系列潛射洲際飛彈。因此，中國自製第一代、第二代戰略核潛艇圍殼後方都出現了巨大隆起部分，也就是俗稱的「龜背」。

顯然，對艇身外部出現任何凸起，都會增加自身雜訊的潛艇來說，「龜背」的外形和體積已不止是凸起了，簡直像在潛艇背上硬加了一個巨大的金屬殼，這在潛航時會產生的額外雜訊可想而知。

因此，第一代092型戰略核潛艇的相關設計，一直廣受外界和軍迷詬病。第二代094基本型戰略核潛艇同樣馱著一個大龜背，而且圍殼與艇身之間沒有任何弧形過渡，都是直角連接，這些設計對雜訊控制的不利可想而知。

然而，在4月12日南海閱兵式上亮相的兩型陸製2.5代核潛艇，不但094改進型「龜背」顯得更巨大，連先前根本沒有「龜背」的攻擊型核潛艇也出現了小「龜背」。但這次「龜背」所帶來的，絕不只是雜訊控制問題。

先看首度出現「龜背」設計的093B型攻擊核潛艇，其實在這次公開亮相前，093B型核潛艇已經在一次東海、釣魚島海域的行動中出了名。嚴格來說，093B型核潛艇那次浮出水面的航行，才是首次公開亮相。相對於先前的093型，093B型艇的改進從外形來看，主要有以下幾個方面：

首先是圍殼後出現體積不大的凸出部分，公開消息顯示，這主要是為了安裝鷹擊-18反艦/陸攻巡航飛彈的垂直發射系統。從同樣裝備鷹擊-18飛彈的052D型驅逐艦垂發系統來看，鷹擊-18的彈長應該在8米-9米之間。而093B型安裝的垂直發射筒長度就會等於或大於9米，由此推斷，093B型的艇身直徑不到9米，因此需要加裝「小龜背」。

(中時電子報)