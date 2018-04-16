台大翻版？文大校長當選人爆未揭露獨董身分

2018年04月16日 17:29 中時電子報 生活中心

文化大學校長遴選爭議延燒，文化大學法學院長許惠峰今表示，文化大學遴選新校長時，候選人之一的盧希鵬未誠實揭露其是永豐餘、新鼎系統兩家公司的獨立董事，違反誠信原則，且遴選當天還有非遴選委員的董事疑似在場監軍，嚴重干擾遴選委員獨立行使公權力。

文化大學去年10月25日召開校長遴選委員會，選出新任校長盧希鵬，但由於董事長張鏡湖質疑遴選有舞弊情形，而遲遲未陳報教育部遭罰，張鏡湖這個月3日召開記者會，指董事尹衍樑、李傳洪、袁興夏及張冠群想掏空校產、謀財害命外，更於上周登報，指袁興夏主導遴選舞弊；張冠群掏空校產6億元；要求尹衍樑及李傳洪辭去董事職務，以示清白。

文化大學法學院長許惠峰表示，盧希鵬在去年10月25日遴選校長時，未誠實揭露其為永豐餘公司、新鼎系統股份有限公司獨立董事，違反誠信原則；遴選校長當天還有非遴選委員的董事列席，在會場頻頻交頭接耳，有監軍之嫌，嚴重干擾遴選委員獨立行使公權力。

他說，非遴選委員的人卻能列席遴選委員會，已違背大學法第9條賦予遴選委員會獨立評分規定，適法性顯有疑義。

許惠峰說，遴選委員會會議結束後，評分表應繳給遴選委員會召集人張鏡湖，並提供給相關人員參閱，但被袁興夏擅自拿走並保管，袁只給張鏡湖看候選人的評分總分，不讓張鏡湖看各委員的評分內容，以致張鏡湖在看到第一名候選人平均總分90.73分，其他3位候選人平均總數皆為70幾分，即產生疑惑，質疑評分竟有如此懸殊差距，覺得有人為操控，隔日立刻跟袁興夏要評分表，但袁興夏拒絕交出。

去年11月28日召開董事會，張鏡湖為會議主席，認為圈選校長前，應先把前述問題釐清，要求袁興夏公開所有遴選委員評分表，未料袁在張鏡湖還在擔任主席期間，強行投票，通過校長人選，完全無視分數的不合理性，一直到去年12月張鏡湖向法院提告，檢調單位於去年12月15日到袁興夏辦公室搜得評分表，當時檢調人員請袁興夏簽字，袁拒絕。

今年3月張鏡湖從法院調出評分表影本，真相才大白，11位遴選委員中竟有5位打盧希鵬100分，打其他3位候選人60分或60幾分，人為操縱痕跡明顯，董事會及教育部竟不調查。文大的校長遴選，已因袁興夏作弊而嚴重被扭曲，顯非適法。

(中時電子報)