議員廖志城正式宣告投入年底埔里鎮長選戰

議員廖志城在埔里虎嘯山莊正式宣告投入年底埔里鎮長選戰，要與埔里鎮民作伙生活 。（楊樹煌攝）

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美麗島事件受難者紀萬生（右）上台推薦廖志城是會讓埔里進步改變的最佳人選。（楊樹煌攝）
知名藝術家黃義永（右）特到場贈畫挺廖志城參選鎮長，並讚揚廖議員孝心最感人。（楊樹煌攝）
縣議員廖志城由妻子、父母及岳父母陪同上台高呼「凍蒜」。（楊樹煌攝）
縣議員廖志城在虎嘯山莊宣告投入年底埔里鎮長選戰的記者會，會場座無虛席。（楊樹煌攝）

南投縣議員廖志城今16日在台灣地理中心的虎嘯山莊舉行記者會，正式宣告年底將投入埔里鎮長選舉，並公佈此次競選主軸為與鎮民「作伙生活」，同時宣示要以「社福照顧、教育文化、生態環境、地方經濟、行政效力等5大政策，將與鎮民、各界共同打拚，推動埔里新政策願景，重新打造埔里成為一座宜居的城鎮。

廖志城今天由家人、地區縣議員、鎮民代表、里鄰長、教育界、藝文界等各界代表支持者和親友的陪同下，聲勢浩大的在埔里鎮虎嘯山莊公開宣布參選下屆埔里鎮長，會中在地區具代表性的長者，包括美麗島事件受難者紀萬生、埔里藝術家黃義永、18度C文化基金會董事長茆晉日牂、前縣議員也是原住民代表謝汪汕等上台公開推薦廖志城為下屆埔里鎮長最佳人選。

廖志城競選團隊也在會中公佈「磁鐵造型」的Logo，是今年全新的競選標誌，設計人謝顯林強調，埔里是個多元族群共存共榮的生活之地，每個人就像個小圓點，群聚後就有如磁鐵狀的大家庭，相互吸引，相互團結群居，因與大家「作伙生活」，不僅貼近民意，更能看到基層的喜怒哀樂，這項政策，簡單的說，就是隨時隨地都要與民眾生活在一起。

廖志城強調，因921實際參與重建的體認，所以踏出競選腳步，4屆縣議員，不管問政或服務絕不分黨派、不分藍綠，只要是對的、對民眾有利的，絕對全力支持，包括建議當時縣長李朝聊，妥善運用砂石，標售回饋給國中小學童當免費營養午餐、並也推動鼓勵學童閱讀、注重讀經，培養品德教育、同時提供扶輪愛心早餐等等，就是從關心下一代著手。

廖志城最後並宣示要以「社福照顧、教育文化、生態環境、地方經濟、行政效力」等5大政策，要與埔里鎮民一起打拚，共同推動埔里鎮的新政策願景與價值，打造出埔里為宜居的城鎮。

(中時)

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