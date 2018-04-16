太狂了 盧秀燕宣傳照挑戰高難度啦啦隊姿勢

國民黨提名台中市長參選人盧秀燕（中）日前與黨籍議員參選人進行第三波的看板定裝照合影活動，其中北屯區市議員參選人黃健豪（右）與東南區市議員參選人羅廷瑋（左）甚至要求使用高難度的啦啦隊姿勢將盧秀燕扛起來拍照。（馮惠宜攝）

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爭取國民黨提名北屯區市議員參選人黃健豪（右）與國民黨提名市長參選人盧秀燕（左）進行宣傳照定裝照，黃健豪要求使用高難度的啦啦隊姿勢拍照，盧秀燕來者不拒，全力配合。（馮惠宜攝）

咿！兩男一女呈扛轎式，還有這個男抱抬上肩…，這姿勢變成選戰人物看板，有夠跳tone吧；國民黨提名台中市長參選人盧秀燕日前與黨籍議員參選人進行第三波的看板定裝照合影活動，多位初次參選的新人展現創意，其中北屯區市議員參選人黃健豪與東南區市議員參選人羅廷瑋甚至現場還要求使用高難度的啦啦隊姿勢，恐造成網路熱議。

這波宣傳造以國民黨參選新人為主，新人們展現創意，搬出各式道具與盧秀燕合影，其中黃健豪與羅廷瑋要求使用高難度的啦啦隊姿勢，硬是把盧秀燕扛起來合影，盧秀燕也來者不拒，全力配合參選人們。盧秀燕表示，見到本黨籍年輕一代的議員參選人輩出，並展現十足創意，她感到十分開心，也對國民黨在年底大選的表現充滿期待，有信心一定會贏！

對於為何會想拍攝不同於傳統的競選照，北屯區市議員參選人黃健豪表示，除了傳遞出自己有活力及力量的一面加強市民印象，也希望呈現世代合作的感覺。

東南區市議員參選人羅廷瑋則表示，這個動作代表不只「挺住好人選」更要「支持好政策」，盧秀燕提出「中電中用」的能源政策，能解決台中市火力發電造成的空污問題，身為地方市民更應該「支撐著」這樣好理念的人，未來若當選市議員，也會真實反映地方的聲音，讓市長、議員及市民連結，為地方謀福利！

本次第三波看板合影活動參加者除了議員參選人黃健豪（北屯區）、陳文政（北區）、陳駿霖（中西區）、張彥彤（中西區）、羅廷瑋（東南區）、王綉滿（東勢區、石岡區、新社區、和平區），尚有現任議員李榮鴻（大甲區、大安區、外埔區）、張瀞分（后里區、豐原區）。

(中時)

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