新竹喜來登定22日婚禮體驗日搶攻婚宴市場

2018年04月16日 18:55 工商 龍益雲

看準大新竹地區消費潛力，新竹豐邑喜來登大飯店敲定22日舉辦，更強調這是年度唯一訂席優惠，搶攻頂級婚宴商機。

新竹豐邑喜來登大飯店表示，近年婚宴型態朝向風格獨具的會場布置及高價精緻桌席，以獨特的創新客製抓準婚宴趨勢成為飯店業者搶攻婚宴商機的不二心法，為此舉辦「Lets Swing!美好年代婚禮舞會」婚禮體驗日，除展示1920美好年代的西式風情婚宴，也邀請來自台北市、桃園市及新竹地區12家婚禮週邊相關品牌進駐，打造夢想中華麗優雅的西式婚禮，參與者也可獲得年度唯一喜宴優惠，達指定門檻更贈送婚前保養、海外蜜月及總統套房住宿。

新竹喜來登指出，即將步入幸福婚禮的準新人22日將提供國內少見的西式婚禮流程觀摩，包括5樓「空中花園」的戶外證婚儀式、迎賓雞尾酒會，主場地3樓「大宴會廳」除安排手工婚紗走秀，也特別設置主題舞板供爵士舞團表演及舞蹈教學，結束後還可參加2樓「光吧」的After Party，由兩性達人「喬治先生」做婚前講座，讓準新人體驗完整的西式婚禮流程，雙人報名1,200元。

活動當天並可提前品嚐客製喜宴菜色，包括多道中、西、日式精緻創意料理組合而成的「迎賓五小碟」及主食「帝王炒飯」、主題甜點、無酒精特調飲品「粉紅愛戀」、「閃耀甜心」等。

新竹喜來登說，參加婚體日的準新人只要在4月30日前下訂宴席，不分平假日可享免收2％服務費優惠，選擇1.88萬元上專案價格，更享5%折扣；訂席就贈「豪華客房住

宿」１晚，訂席15桌贈「Qi SPA婚前保養專案」，20桌加贈「國外海島5星住宿」2晚，30桌並選擇2.58萬元以上專案，加送1晚豪華客房升等為「總統套房」。

(工商)