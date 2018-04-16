MLB》沉穩有自信！林子偉球數落後打擊率破5成

2018年04月16日 17:55 中時電子報 蔡銘仁

林子偉去年被紅襪拉上大聯盟時，就給人沉穩、不輕易出棒的印象，這個特色，今年更加展露無遺，截至今天，林子偉出賽5場12打數敲6支安打，竟有5支安打是球數落後擊出，球數落後時打擊率5成71，內角和外角球也都能敲安，顯示他的打擊技巧，比起去年是更上一層樓。

林子偉熱身賽時，打擊率不過1成29，但當時紅襪總教練柯拉(Alex Cora)認為，林子偉打擊其實不錯，並特別點出有設定好球帶這件事。去年林子偉首登大聯盟時，前紅襪總教練費洛(John Farrell)也這樣讚賞他的選球，「每次他上場打擊，就像已經有3壞球了。」

回顧林子偉近3場的安打，僅有首戰的第2安，是在球數領先時擊出。先看到美國時間4月13日對金鶯首戰，林子偉首打席對決提爾曼(Chris Tillman)，即便2好0壞球數絕對落後，提爾曼外角偏高速球進壘，林子偉毫不猶豫出手，揮出左外野二壘打。

第二戰對手換成卡布(Alex Cobb)，林子偉首打席從2好0壞落後，一路纏鬥到2好2壞，接著逮中外角偏低指叉球，推打成右外野安打。接著第二打席，林子偉再度跟卡布交手，球數2好1壞落後，卡布一記外角偏高指叉球進壘，又被他打出中外野安打。

接著到今天第三戰，林子偉和難纏的邦迪(Dylan Bundy)交手，5下第二打席2好0壞球數落後，敲出右邊方向滾地安打。6下2出局一三壘有人，林子偉又以2好1壞球數落後，情勢更加緊張，但他仍沉穩應戰，鎖定內角滑球攻擊，打出帶1分打點的二壘安打。

看林子偉的打擊，現在不僅沉著，而且感覺更有自信，兩者相輔相成，即便只打3場，他的打擊似乎確實比去年更加進步。此外，林子偉過往缺點是打擊力量不足，今年除了已有2支長打，今天首打席更打出飛到中右外野的深遠飛球，引起現場轉播單位討論。

芬威球場外野不同於其他球場，除了有左外野的「綠色怪物」高牆，中右外野間，也有一處全壘打牆有420英呎遠。林子偉首打席那球被接殺時，金鶯外野手距420英呎全壘打牆並不遠；換言之，如果換成在其他球場，林子偉有機會同時迎接本季首打點和生涯首轟。

(中時電子報)