大甲媽進香到新港 香灰入釉製杯齊奉茶

2018年04月16日 18:05 中時 翁聖勳

2018.04.16嘉義縣 ▲ 新港奉天宮董事長何達煌(左二)，嘉義新港藝術高中校長廖連喜(左一)及台中大甲高中校長蕭建華(右三)感謝兩校學生利用兩大廟宇香灰製作陶杯，為所有陪同遶境香客奉茶。（翁聖勳攝）

2018.04.16嘉義縣 ▲ 嘉義新港藝術高中及台中大甲高中兩校學生學習付出，互相替對方奉茶。（翁聖勳攝）

「為行腳香客奉茶打氣!」大甲媽今年遶境進香新港奉天宮，新港藝術高中及大甲高中兩校學生近700人，充分結合新港媽祖文化，用兩廟宇香灰爐丹入釉做成陶杯，更將「奉茶」給來自全台各地的行腳香客，新港奉天宮何達煌董事長特別到場鼓勵學生，直說媽祖保佑的茶特別清甜。

大甲媽今年進香以「付出」為主題，國立新港藝術高中學生及大甲高中學生先將兩大廟宇香灰入釉做成的270組陶杯，取名「加油祈福杯」，於遶境期間「奉茶」給來自全台各地行腳香客喝茶解渴，再搭配設計手縫「平安袋」，讓香客喝完茶後可以帶回家，讓人感受兩校師生充滿人情味的祝福。

何達煌說，茶杯製作融入媽祖香爐香灰，喝完茶感受到媽祖的保佑，茶水喝起來也格外清甜。

新港藝術高中校長廖連喜表示，學校特色課程一直和地方文化特色融合，透過課程活動學習宗教藝術與多元文化，讓學生實際參與服務社會。

大甲高中校長蕭建華表示，步行參加媽祖遶境活動，讓孩子感受生命教育，學習與陌生互動，也自發了解人與人互動的重要，也學習如何共好。

(中時)